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СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 15.07.2025 (обновлено: 14:32 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029240180.html
СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине
СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине
Мелания Трамп повлияла на отношение президента США к главе России Владимиру Путину, пишет Guardian. "В этом случае (в изменении отношения главы США к Путину —... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
меланья трамп
владимир путин
сша
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мелания Трамп повлияла на отношение президента США к главе России Владимиру Путину, пишет Guardian. "В этом случае (в изменении отношения главы США к Путину — Прим.ред) самым влиятельным лоббистом Украины, возможно, стала Мелания Трамп", — говорится в публикации. Издание пишет со ссылкой на самого Трампа, что когда он пришел домой после разговора с Путиным, то первая леди рассказала ему об ударах российских военных по Украине. В статье отмечается, что таким образом она мягко подталкивает его к пересмотру своего отношения к российскому коллеге.Заявление ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029166684.html
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в мире, россия, украина, меланья трамп, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Меланья Трамп, Владимир Путин, США
СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине

Guardian: Мелания повлияла на изменение отношения Трампа к Путину

© AP Photo / Jacquelyn MartinМелания Трамп
Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мелания Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мелания Трамп повлияла на отношение президента США к главе России Владимиру Путину, пишет Guardian.

"В этом случае (в изменении отношения главы США к Путину — Прим.ред) самым влиятельным лоббистом Украины, возможно, стала Мелания Трамп", — говорится в публикации.
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Издание пишет со ссылкой на самого Трампа, что когда он пришел домой после разговора с Путиным, то первая леди рассказала ему об ударах российских военных по Украине.

В статье отмечается, что таким образом она мягко подталкивает его к пересмотру своего отношения к российскому коллеге.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМеланья ТрампВладимир ПутинСША
 
 
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