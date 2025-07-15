https://ria.ru/20250715/tramp-2029240180.html

СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине

СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине - РИА Новости, 15.07.2025

СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине

Мелания Трамп повлияла на отношение президента США к главе России Владимиру Путину, пишет Guardian. "В этом случае (в изменении отношения главы США к Путину —... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:21:00+03:00

2025-07-15T14:21:00+03:00

2025-07-15T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мелания Трамп повлияла на отношение президента США к главе России Владимиру Путину, пишет Guardian. "В этом случае (в изменении отношения главы США к Путину — Прим.ред) самым влиятельным лоббистом Украины, возможно, стала Мелания Трамп", — говорится в публикации. Издание пишет со ссылкой на самого Трампа, что когда он пришел домой после разговора с Путиным, то первая леди рассказала ему об ударах российских военных по Украине. В статье отмечается, что таким образом она мягко подталкивает его к пересмотру своего отношения к российскому коллеге.Заявление ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029166684.html

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в мире, россия, украина, меланья трамп, владимир путин, сша