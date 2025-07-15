https://ria.ru/20250715/tramp-2029169256.html

Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф

Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф

Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:45:00+03:00

2025-07-15T09:45:00+03:00

2025-07-15T09:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина, которое привело к новому скандалу в американском обществе, пишет издание Daily Beast со ссылкой на биографа Трампа писателя Майкла Вуллфа. "Президент Дональд Трамп, похоже, растерян, осознав, что скандал с Эпстином так просто не разрешится", - пишет издание. Биограф Трампа рассказал, что президент "был рад игнорировать" давнюю полемику вокруг Эпстина до тех пор, пока его собственные соратники не начали активно продвигать публикацию печально известных файлов Эпстина и списка его возможных клиентов. По его словам, высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпстина, "не понимая, что тем самым скорее всего разоблачат Трампа". Позднее, когда Трамп "наехал" на них из-за этого, они попытались скрыть свою ошибку, заявив, что никаких компрометирующих файлов у них нет. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпстин не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Во вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

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сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, фбр, в мире, джеффри эпштейн