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Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф - РИА Новости, 15.07.2025
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09:45 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029169256.html
Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф
Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф
Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:45:00+03:00
2025-07-15T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина, которое привело к новому скандалу в американском обществе, пишет издание Daily Beast со ссылкой на биографа Трампа писателя Майкла Вуллфа. "Президент Дональд Трамп, похоже, растерян, осознав, что скандал с Эпстином так просто не разрешится", - пишет издание. Биограф Трампа рассказал, что президент "был рад игнорировать" давнюю полемику вокруг Эпстина до тех пор, пока его собственные соратники не начали активно продвигать публикацию печально известных файлов Эпстина и списка его возможных клиентов. По его словам, высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпстина, "не понимая, что тем самым скорее всего разоблачат Трампа". Позднее, когда Трамп "наехал" на них из-за этого, они попытались скрыть свою ошибку, заявив, что никаких компрометирующих файлов у них нет. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпстин не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Во вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html
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сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, фбр, в мире, джеффри эпштейн
США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, ФБР, В мире, Джеффри Эпштейн
Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф

Трамп оказался растерян из-за последствий расследования дела Эпстина

© AP Photo / Chip Somodevilla Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина, которое привело к новому скандалу в американском обществе, пишет издание Daily Beast со ссылкой на биографа Трампа писателя Майкла Вуллфа.
"Президент Дональд Трамп, похоже, растерян, осознав, что скандал с Эпстином так просто не разрешится", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине
8 июля, 23:27
Биограф Трампа рассказал, что президент "был рад игнорировать" давнюю полемику вокруг Эпстина до тех пор, пока его собственные соратники не начали активно продвигать публикацию печально известных файлов Эпстина и списка его возможных клиентов.
По его словам, высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпстина, "не понимая, что тем самым скорее всего разоблачат Трампа". Позднее, когда Трамп "наехал" на них из-за этого, они попытались скрыть свою ошибку, заявив, что никаких компрометирующих файлов у них нет.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпстин не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Во вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск увидел связь между делом Эпстина и Трампом
5 июня, 22:47
 
СШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампФБРВ миреДжеффри Эпштейн
 
 
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