https://ria.ru/20250715/tramp-2029159768.html

СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России

СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России - РИА Новости, 15.07.2025

СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России

Сторонники президента США Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине, пишет Politico. "Многие в движении MAGA... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:04:00+03:00

2025-07-15T09:04:00+03:00

2025-07-15T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине, пишет Politico. "Многие в движении MAGA по-прежнему насторожены и сбиты с толку тем, как быстро президент перешел от обвинений Зеленского в неблагодарности к восхвалению украинцев как образца мужества", — говорится в публикации. В статье отмечается, что один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA сказал, что они возмущены выделением военной помощи Украине. "Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", — сказал он. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают еенефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250715/rossiya-2029157611.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, киев