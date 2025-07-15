Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 15.07.2025 (обновлено: 14:22 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029159768.html
СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России
СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России
Сторонники президента США Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине, пишет Politico. "Многие в движении MAGA... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:04:00+03:00
2025-07-15T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028769216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_777b9b5b470dd4bf914c43249c1f8d59.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине, пишет Politico. "Многие в движении MAGA по-прежнему насторожены и сбиты с толку тем, как быстро президент перешел от обвинений Зеленского в неблагодарности к восхвалению украинцев как образца мужества", — говорится в публикации. В статье отмечается, что один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA сказал, что они возмущены выделением военной помощи Украине. "Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", — сказал он. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают еенефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029157611.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028769216_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d4ba45dc7eb0f5bacf9e259265a05bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дональд трамп, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Киев
СМИ рассказали, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России

Politico: сторонники Трампа оказались недовольны решением отправить оружие Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине, пишет Politico.

"Многие в движении MAGA по-прежнему насторожены и сбиты с толку тем, как быстро президент перешел от обвинений Зеленского в неблагодарности к восхвалению украинцев как образца мужества", — говорится в публикации.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США раскрыли, какое преимущество получила Россия после ультиматума Трампа
08:52
В статье отмечается, что один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA сказал, что они возмущены выделением военной помощи Украине.

"Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", — сказал он.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают еенефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине
08:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала