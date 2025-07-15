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"Трамп обманулся": в США резко отреагировали на ультиматум в адрес России - РИА Новости, 15.07.2025
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02:52 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029136772.html
"Трамп обманулся": в США резко отреагировали на ультиматум в адрес России
"Трамп обманулся": в США резко отреагировали на ультиматум в адрес России - РИА Новости, 15.07.2025
"Трамп обманулся": в США резко отреагировали на ультиматум в адрес России
Президент США Дональд Трамп обманул сам себя, когда думал, что сможет продавить позицию России по миру на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:52:00+03:00
2025-07-15T02:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманул сам себя, когда думал, что сможет продавить позицию России по миру на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Трамп сам себя обманул. Позиция России была известна с самого начала. Она может не нравиться кому-то, но она не менялась. Трамп обманулся, когда думал, что может как-то заставить Россию изменить эти условия", — сказал он.Профессор отметил, что вместо того, чтобы слушать реальную российскую позицию и работать с ней, американский лидер неоднократно пытался продавить свои идеи, например, прекращение огня."Уверен, финальные условия озвучивались российской стороной несколько раз. Но Трамп этого просто не понимал. Поэтому и продолжаются эти шарады", — заключил Миршаймер.В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029131962.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джон миршаймер
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джон Миршаймер
"Трамп обманулся": в США резко отреагировали на ультиматум в адрес России

Профессор Миршаймер: Трамп обманулся в желании навязать России условия мира

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманул сам себя, когда думал, что сможет продавить позицию России по миру на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
"Трамп сам себя обманул. Позиция России была известна с самого начала. Она может не нравиться кому-то, но она не менялась. Трамп обманулся, когда думал, что может как-то заставить Россию изменить эти условия", — сказал он.
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Профессор отметил, что вместо того, чтобы слушать реальную российскую позицию и работать с ней, американский лидер неоднократно пытался продавить свои идеи, например, прекращение огня.
"Уверен, финальные условия озвучивались российской стороной несколько раз. Но Трамп этого просто не понимал. Поэтому и продолжаются эти шарады", — заключил Миршаймер.
В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
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