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"Росатом" выступил партнером летней школы в арт-кластере "Таврида" - РИА Новости, 15.07.2025
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
20:00 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tavrida-2029323788.html
"Росатом" выступил партнером летней школы в арт-кластере "Таврида"
"Росатом" выступил партнером летней школы в арт-кластере "Таврида" - РИА Новости, 15.07.2025
"Росатом" выступил партнером летней школы в арт-кластере "Таврида"
Пятая летняя школа Академии "Меганом", посвященная основателю советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной промышленности, стартовала в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:00:00+03:00
2025-07-15T20:00:00+03:00
время науки
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
технологии
образование
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пятая летняя школа Академии "Меганом", посвященная основателю советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной промышленности, стартовала в крымском арт-кластере "Таврида", сообщает "Росатом".Госкорпорация выступила партнером пятой летней школы арт-кластера "Таврида" и куратором двух арт-школ: "Наука говорит" и "По следам Курчатова", которые проходят с 13 по 19 июля в Крыму. Летняя школа объединила 400 молодых творцов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России: студентов старших курсов, ученых и исследователей в разных областях.В арт-школе "По следам Курчатова" собрались около 80 специалистов сферы туризма и гостеприимства, маркетологов и специалистов по связям с общественностью, блогеров туристской тематики. Под наставничеством экспертов "Росатома" они разработают концепцию позиционирования и продвижения маршрутов для восьми атомных городов.Арт-школа "Наука говорит" направлена на развитие навыков научной коммуникации, в ней участвуют 60 молодых исследователей, инженеров и участников студенческих научных обществ, имеющих собственные разработки и публикации. Из них около 20 – молодые сотрудники научного дивизиона "Росатома" и Национального центра физики и математики (является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий). За время школы участники прокачают навыки публичных презентаций, которые помогут им сделать науку доступной и увлекательной.Арт-школу "Наука говорит" открыл заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Константин Рудер с лекцией о популяризации атомной науки и технологий. Он также расскажет о российской атомной промышленности и представит фильм "Земля, я с тобой", созданный при поддержке госкорпорации "Росатом"."Сегодня ученому важно уметь профессионально, доступно и легко представлять свою работу в публичном поле и в этом смысле арт-школа “Наука говорит” – уникальная возможность научиться ярко подавать свои научные знания и открытия, говорить о сложном в формате искусства – так, чтобы у любой аудитории загорались глаза и людям хотелось узнать больше. В этом году на ключевом мероприятии Десятилетия науки и технологий – Конгрессе молодых ученых ожидается насыщенная программа, связанная с 80-летием атомной промышленности. Лучшим участникам арт-школы мы готовы дать возможность продемонстрировать свои навыки на стенде “Росатома” в ноябре 2025 года", – приводятся в сообщении слова Рудера.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, технологии, образование
Время науки, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Наука, Технологии, Образование
"Росатом" выступил партнером летней школы в арт-кластере "Таврида"

Летние школы, посвященные атомной науке, открылись в арт-кластере "Таврида"

© Фото : Пресс-служба "Росатома"Летняя школа в арт-кластере "Таврида"
Летняя школа в арт-кластере Таврида - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Пресс-служба "Росатома"
Летняя школа в арт-кластере "Таврида"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пятая летняя школа Академии "Меганом", посвященная основателю советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной промышленности, стартовала в крымском арт-кластере "Таврида", сообщает "Росатом".
Госкорпорация выступила партнером пятой летней школы арт-кластера "Таврида" и куратором двух арт-школ: "Наука говорит" и "По следам Курчатова", которые проходят с 13 по 19 июля в Крыму. Летняя школа объединила 400 молодых творцов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России: студентов старших курсов, ученых и исследователей в разных областях.
В арт-школе "По следам Курчатова" собрались около 80 специалистов сферы туризма и гостеприимства, маркетологов и специалистов по связям с общественностью, блогеров туристской тематики. Под наставничеством экспертов "Росатома" они разработают концепцию позиционирования и продвижения маршрутов для восьми атомных городов.
Арт-школа "Наука говорит" направлена на развитие навыков научной коммуникации, в ней участвуют 60 молодых исследователей, инженеров и участников студенческих научных обществ, имеющих собственные разработки и публикации. Из них около 20 – молодые сотрудники научного дивизиона "Росатома" и Национального центра физики и математики (является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий). За время школы участники прокачают навыки публичных презентаций, которые помогут им сделать науку доступной и увлекательной.
Арт-школу "Наука говорит" открыл заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Константин Рудер с лекцией о популяризации атомной науки и технологий. Он также расскажет о российской атомной промышленности и представит фильм "Земля, я с тобой", созданный при поддержке госкорпорации "Росатом".
"Сегодня ученому важно уметь профессионально, доступно и легко представлять свою работу в публичном поле и в этом смысле арт-школа “Наука говорит” – уникальная возможность научиться ярко подавать свои научные знания и открытия, говорить о сложном в формате искусства – так, чтобы у любой аудитории загорались глаза и людям хотелось узнать больше. В этом году на ключевом мероприятии Десятилетия науки и технологий – Конгрессе молодых ученых ожидается насыщенная программа, связанная с 80-летием атомной промышленности. Лучшим участникам арт-школы мы готовы дать возможность продемонстрировать свои навыки на стенде “Росатома” в ноябре 2025 года", – приводятся в сообщении слова Рудера.
Время наукиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НаукаТехнологииОбразование
 
 
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