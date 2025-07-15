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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 15.07.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, который действовал более 14 часов. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:31:00+03:00
2025-07-15T18:31:00+03:00
2025-07-15T18:31:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, который действовал более 14 часов. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана рано утром во вторник. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности