https://ria.ru/20250715/tatarstan-2029312211.html

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 15.07.2025

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, который действовал более 14 часов. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:31:00+03:00

2025-07-15T18:31:00+03:00

2025-07-15T18:31:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, который действовал более 14 часов. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана рано утром во вторник. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета.

https://ria.ru/20250708/dron-2027891987.html

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2025

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)