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В Ташкенте построят бесплатный цифровой диагностический центр

В Ташкенте построят бесплатный цифровой диагностический центр - РИА Новости, 15.07.2025

В Ташкенте построят бесплатный цифровой диагностический центр

Erid: F7NfYUJCUneTRxsUapHa РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:34:00+03:00

2025-07-15T19:34:00+03:00

2025-07-15T19:34:00+03:00

узбекистан

ташкент

медицина

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Erid: F7NfYUJCUneTRxsUapHaВ Узбекистане стартовал амбициозный проект, способный изменить подход к первичной медицине в центральноазиатском регионе. По инициативе узбекского миллиардера Джахонгира Артыкходжаева началось строительство AKFA Medline Social "(АКФА Медлайн Соушал") — первого в Центральной Азии частного цифрового диагностического центра, где все услуги будут предоставляться абсолютно бесплатно для граждан Узбекистана.Проект реализуется AKFA Group ("АКФА Груп") совместно с Центрально-Азиатским Университетом (Central Asian University) и позиционируется как новая модель диагностического центра: без оплат, очередей и с полным циклом онлайн-сервисов.На пресс-конференции по случаю запуска строительства проекта гости ознакомились с архитектурной концепцией, техническими решениями и пообщались с командой. В рамках мероприятия прошел символический запуск строительных работ.Этот проект — отражение глубокой философии социального предпринимательства и меценатства Джахонгира Артыкходжаева. На протяжении многих лет он показывает, что частный капитал может и должен брать на себя ответственность за здоровье и будущее общества. AKFA Medline Social стал логическим продолжением его масштабных благотворительных инициатив в образовании, медицине и поддержке малообеспеченных семей, превращая прибыль в инструмент долгосрочных изменений, которые затрагивают судьбы тысяч людей.Бесплатная медицина с уровнем сервиса мирового классаAKFA Medline Social возводится в центральной части Ташкента и займет более 35 тысяч квадратных метров. Центр сможет принимать до 3 тысяч пациентов в день и до 500 тысяч человек в год, охватывая свыше 36 направлений медицины. Здесь пациенты – граждане Узбекистана, смогут получить консультации, пройти лабораторные и радиологические исследования бесплатно, без очередей и с использованием современных цифровых решений."Мы строим систему, основанную на ценностях: дисциплина, лидерство, уважение и ответственность перед обществом. И делаем это так, как если бы помогали себе и своим близким", — подчеркнул в своей речи основатель AKFA Group Джахонгир Артыкходжаев.Интерьеры центра и подход к обслуживанию призваны разрушить привычные стереотипы о больницах: пациенты будут чувствовать себя как в холле современного отеля, в атмосфере комфорта и внимания.Мнения экспертов о проекте AKFA Medline SocialПо словам ректора Central Asian University Камрана Гуламова, проект AKFA Medline Social отражает современные подходы к организации здравоохранения."Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 75% медицинских случаев можно эффективно решать на уровне первичной помощи — без госпитализации и сложных вмешательств. Наша задача — сделать такие услуги доступными каждому гражданину Узбекистана, сосредоточив внимание на ранней диагностике и профилактике заболеваний", - сказал он.Строительство центра будет завершено летом 2026 года, после чего AKFA Medline Social начнет прием пациентов. Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств AKFA Group.Инициатива реализуется в соответствии с государственной политикой в области здравоохранения и станет важным дополнением к существующей системе медицинского обслуживания населения.Предприниматель, формирующий будущее страныДжахонгир Артыкходжаев — один из самых известных предпринимателей и миллиардеров Центральной Азии. Начав путь в бизнесе в 17 лет, он построил многоотраслевой холдинг с международным присутствием: под его управлением AKFA Group —в производстве строительных материалов, а также Artel Electronics —бытовой техники в регионе, экспортирующий продукцию более чем в 20 стран мира.Его бизнес-интересы охватывают строительство, машиностроение, электронику, гостиничный и развлекательный сегменты, образование и медицину. Всего предприятия Артыкходжаева обеспечивают работой свыше 35 тысяч человек, формируя экономический костяк страны.На посту мэра Ташкента в 2018–2023 годах Артыкходжаев руководил проектами, изменившими городскую инфраструктуру: "Ташкент Сити", "Технопарк" и парк "Янги Узбекистон". За эти годы в столице было отремонтировано более 60% дорог, появились велодорожки и созданы новые возможности для бизнеса."Успех — это не просто создание компаний. Это — построение сообществ, поддержка образования и медицины, забота о будущем поколении", — отмечает Джахонгир Артыкходжаев.Реклама, ООО "Центрально-Азиатский Университет" ("Central Asian University" MChJ), ИНН 306210969, erid: F7NfYUJCUneTRxsUapHa

узбекистан

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узбекистан, ташкент, медицина