https://ria.ru/20250715/svo-2029294991.html

Федорищев поручил внести правки в закон о земле для участников СВО

Федорищев поручил внести правки в закон о земле для участников СВО - РИА Новости, 15.07.2025

Федорищев поручил внести правки в закон о земле для участников СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил региональному правительству расширить перечень категорий участников СВО, которые могут бесплатно... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:36:00+03:00

2025-07-15T17:36:00+03:00

2025-07-15T17:36:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

сво

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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил региональному правительству расширить перечень категорий участников СВО, которые могут бесплатно получить земельный участок, сообщили в пресс-службе правительства области. К главе региона через официальную страницу в соцсети "ВКонтакте" обратилась жительница Ставропольского района, супруга военнослужащего. По ее словам, муж был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени за храбрость и самоотверженность на поле боя. При этом он столкнулся с правовой коллизией при реализации своего права на землю. Администрация Ставропольского района отказалась предоставлять участнику СВО бесплатный земельный участок, так как в региональном перечне оснований для этой льготы нет Георгиевского Креста. "Георгиевский Крест занимает особое место в отечественной наградной системе, неразрывно связан и ассоциирован с орденом Святого Георгия, государственной наградой страны, которая вручается за воинские подвиги, подчеркивая храбрость, самоотверженность и воинское мастерство. Считаю важным скорректировать региональное законодательство в части предоставления бесплатных земельных участков, дополнив основания их получения. Дал поручение проработать соответствующие правовые нормы заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой", - сообщил глава Самарской области. Федорищев добавил, что остается на связи с семьей участника СВО. По поручению губернатора областное правительство подготовит поправки в соответствующий закон и направит их на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы.

https://ria.ru/20250710/gubernator-2028457419.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев, сво