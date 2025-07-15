https://ria.ru/20250715/sviridenko-2029244343.html

Биография Юлии Свириденко

Биография Юлии Свириденко - РИА Новости, 15.07.2025

Биография Юлии Свириденко

Украинский государственный деятель Юлия Анатольевна Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР (ныне Украина) в семье госслужащих. Ее... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:31:00+03:00

2025-07-15T14:31:00+03:00

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Украинский государственный деятель Юлия Анатольевна Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР (ныне Украина) в семье госслужащих. Ее отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет (ныне Государственный торгово-экономический университет), где получила степень магистра по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности". В 2016 году окончила курсы менеджеров в академии управления Нижней Саксонии (Германия), продолжила повышение квалификации в "Академии хорошего управления и повышения компетентности в Европе" (Берлин). В 2017 году окончила курсы "Стратегии роста частного сектора" в агентстве международного сотрудничества в Швеции.После окончания вуза работала в частном секторе. Была экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Позже – оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО "Эко-Втор" (Киев).С начала 2010-х годов – на государственной службе.В 2011 году была назначена председателем постоянного представительства Чернигова в городе Уси (КНР). Занималась привлечением международных инвестиций. Результатом деятельности Свириденко стало создание украинско-китайской компании "Еко-Втор", которая построила в Чернигове завод по производству полиэфирного полотна.С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации. Возглавляла департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. С июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя областной государственной администрации.После госслужбы Свириденко вернулась в частный бизнес – возглавила компанию "Сидко Украина", которая занимается переработкой сельскохозяйственных культур.В сентябре 2019 года вернулась на государственную службу, заняв должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.24 декабря 2019 года была избрана председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.Входила в делегацию Украины для участия в трехсторонней контактной группе, была членом рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам (до февраля 2021 года).22 декабря 2020 года была назначена заместителем руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам.4 ноября 2021 года заняла должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины.В 2022 году Свириденко возглавила межведомственную рабочую группу по реализации санкционной политики Украины и участвовала в переговорах с другими странами об усилении санкций против России.При участии Свириденко в мае 2025 года было подписано соглашение с США о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Как сообщала Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. 14 июля 2025 года Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство. Награждена Почетной грамотой кабинета министров Украины.В 2023 году журнал Time включил Юлию Свириденко в список самых влиятельных людей в мире.Владеет китайским языком.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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