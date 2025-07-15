https://ria.ru/20250715/sviridenko-2029178041.html

Свириденко будет ручным премьером для Зеленского, заявил экс-депутат Рады

Свириденко будет ручным премьером для Зеленского, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 15.07.2025

Свириденко будет ручным премьером для Зеленского, заявил экс-депутат Рады

Министр экономики Украины Юлия Свириденко будет "ручным премьер-министром", который нужен будет главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку и Владимиру... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:28:00+03:00

2025-07-15T10:28:00+03:00

2025-07-15T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко будет "ручным премьер-министром", который нужен будет главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому в случае выборов в стране, а действующий премьер Денис Шмыгаль таковым не является, считает участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.В понедельник Зеленский объявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины."Шмыгаль не является чисто человеком Зеленского. Дело в том, что если взять биографию Шмыгаля, то перед назначением премьером он возглавлял одну из энергетических компаний Рината Ахметова. И понятно, что там был какой-то свой торг. А им нужен сегодня такой свой, ручной премьер-министр, потому что впереди выборы. А кабинет министров играет очень значительную административную роль в этом вопросе", - сказал Олейник РИА Новости.Он отметил, что Свириденко - член команды Ермака, она работала руководителем его офиса, затем была рекомендована на должность первого вице-премьера и министра экономики и будет выполнять для Зеленского и Ермака все те задачи, которые ей поставят."Если кто-то будет говорить, что она может самостоятельно какие-то проводить экономические реформы, это полная чушь... Внешнее управление по вопросам экономики в Украине осуществляет исключительно Международный валютный фонд, который дает деньги и прописывает, что надо делать, какие налоги поднимать, что надо продавать. И она здесь не может ничего сделать... А внутреннее управление, с точки зрения перенаправления ресурсов, как отмывать эти деньги, коррупционные схемы... конечно, управляет Ермак", - пояснил Олейник.По его словам, Ермак понимает, что он получает большую возможность влияния на кабинет министров с назначением Свириденко, "и не случайно говорят, что он является фактическим теневым руководителем кабинета министров", поэтому "перестановка слагаемых суммы не меняет". "Потому что за какие заслуги такого великого руководителя, пребывающего самый большой срок на должности премьера, Шмыгаля, направить в министерство обороны, и где Шмыгаль, а где министерство обороны. Поэтому такая перестановка, скорее всего, это укрепление внутренних позиций Зеленского на исполнительную власть при возможном варианте выборов в Украине", - добавил экс-депутат Рады.При этом эксперт подчеркнул, что у Свириденко нет опыта управления государством. "Ну и это не надо. Она, по сути, зиц-председатель. Она реально будет отвечать за то, что потом будут расследовать и будут спрашивать, почему было подписано вот такое коррупционное постановление правительства. Это ручка Ермака. Он сказал - она выполнила. Отвечать кто будет? Понятно, тот, кто подписал", - заключил Олейник.

https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029142673.html

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