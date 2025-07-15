https://ria.ru/20250715/sviridenko--2029198882.html

В Раде рассказали, кто выдвинул Свириденко на пост премьера Украины

В Раде рассказали, кто выдвинул Свириденко на пост премьера Украины - РИА Новости, 15.07.2025

В Раде рассказали, кто выдвинул Свириденко на пост премьера Украины

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, которой предложили пост премьера страны, является любимицей главы офиса Владимира Зеленского Андрея... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:41:00+03:00

2025-07-15T11:41:00+03:00

2025-07-15T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, которой предложили пост премьера страны, является любимицей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, поэтому за нее проголосуют, хоть она и недотягивает до соответствующей должности, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. В понедельник Зеленский объявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. "Про предложение Свириденко, скорее всего, Рада проголосует. Свириденко пойдет на место Шмыгаля, Шмыгаль на место (министра обороны Украины Рустема) Умерова, Умеров едет (послом) в Америку. У нас если кого надо куда-то послать, их отправляют послами. Свириденко - любимица Ермака. Мы должны понимать, что если ее выбрал Андрей Борисович Ермак, то она будет премьер-министром. Хотим мы этого или не хотим, за нее проголосуют", - сказала Скороход в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". Скороход отметила, что за кандидатуру Свириденко голосовать не намерена, потому что осведомлена о ее работе, в том числе со слов американских партнеров. "Она недотягивает на такую должность. Вопрос в отсутствии профессионализма, у нас в кабмине (профессионалов – ред.) – один-два и обчелся. У нас политика профанации. Политика, когда люди не понимают на деле, а возглавляют высокие должности и влияют на судьбы людей – это трагедия", - добавила Скороход. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним. Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.

https://ria.ru/20250715/sviridenko-2029178041.html

https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029142673.html

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