https://ria.ru/20250715/svedeniya-2029228404.html

В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств

В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств - РИА Новости, 15.07.2025

В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств

Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вину в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:35:00+03:00

2025-07-15T13:35:00+03:00

2025-07-15T14:05:00+03:00

в мире

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вину в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В марте 2024 года власти США предъявили обвинения 64-летнему Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года. "Отставной армейский офицер, работавший гражданским лицом в военно-воздушных силах, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации (об украинском конфликте - ред.) на иностранной онлайн-платформе для знакомств", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен в октябре. Прокуроры и его адвокаты согласились с тем, что он должен отбыть наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трёх месяцев, пишет агентство.

https://ria.ru/20250530/ssha-2020014852.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина