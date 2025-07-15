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В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств - РИА Новости, 15.07.2025
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13:35 15.07.2025 (обновлено: 14:05 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/svedeniya-2029228404.html
В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств
В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств - РИА Новости, 15.07.2025
В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств
Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вину в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:35:00+03:00
2025-07-15T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вину в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В марте 2024 года власти США предъявили обвинения 64-летнему Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года. "Отставной армейский офицер, работавший гражданским лицом в военно-воздушных силах, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации (об украинском конфликте - ред.) на иностранной онлайн-платформе для знакомств", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен в октябре. Прокуроры и его адвокаты согласились с тем, что он должен отбыть наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трёх месяцев, пишет агентство.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств

AP: в США офицер в отставке признал вину в передаче секретных данных по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отставной офицер американской армии Дэвид Слейтер признал свою вину в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В марте 2024 года власти США предъявили обвинения 64-летнему Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года.
«
"Отставной армейский офицер, работавший гражданским лицом в военно-воздушных силах, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации (об украинском конфликте - ред.) на иностранной онлайн-платформе для знакомств", - говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен в октябре.
Прокуроры и его адвокаты согласились с тем, что он должен отбыть наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трёх месяцев, пишет агентство.
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