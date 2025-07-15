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В Вологодской области сухогруз сел на мель - РИА Новости, 15.07.2025
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11:56 15.07.2025 (обновлено: 11:57 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/sukhogruz--2029202007.html
В Вологодской области сухогруз сел на мель
В Вологодской области сухогруз сел на мель - РИА Новости, 15.07.2025
В Вологодской области сухогруз сел на мель
Сухогруз сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:56:00+03:00
2025-07-15T11:57:00+03:00
вологодская область
череповец
нижний новгород
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Сухогруз сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Четырнадцатого июля 2025 года в 20.45 на 534-м километре реки Шексна в районе промышленного порта в Череповце сухогруз "Волгобалт-106", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Череповец, сел на мель. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
https://ria.ru/20250712/volga-2028759949.html
вологодская область
череповец
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вологодская область, череповец, нижний новгород, северо-западная транспортная прокуратура, происшествия
Вологодская область, Череповец, Нижний Новгород, Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия
В Вологодской области сухогруз сел на мель

Сухогруз сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет

© Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram Сухогруз, севший на мель в Вологодской области
 Сухогруз, севший на мель в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Сухогруз, севший на мель в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Сухогруз сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Четырнадцатого июля 2025 года в 20.45 на 534-м километре реки Шексна в районе промышленного порта в Череповце сухогруз "Волгобалт-106", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Череповец, сел на мель. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
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Вологодская областьЧереповецНижний НовгородСеверо-Западная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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