https://ria.ru/20250715/sukhogruz--2029202007.html

В Вологодской области сухогруз сел на мель

В Вологодской области сухогруз сел на мель - РИА Новости, 15.07.2025

В Вологодской области сухогруз сел на мель

Сухогруз сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:56:00+03:00

2025-07-15T11:56:00+03:00

2025-07-15T11:57:00+03:00

вологодская область

череповец

нижний новгород

северо-западная транспортная прокуратура

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Сухогруз сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Четырнадцатого июля 2025 года в 20.45 на 534-м километре реки Шексна в районе промышленного порта в Череповце сухогруз "Волгобалт-106", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Череповец, сел на мель. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

https://ria.ru/20250712/volga-2028759949.html

вологодская область

череповец

нижний новгород

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вологодская область, череповец, нижний новгород, северо-западная транспортная прокуратура, происшествия