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Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки - РИА Новости, 15.07.2025
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Твой бизнес
 
11:43 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/subsidii-2029199232.html
Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки
Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки - РИА Новости, 15.07.2025
Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки
Двум производителям яиц из Забайкальского края направили субсидию в размере 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:43:00+03:00
2025-07-15T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двум производителям яиц из Забайкальского края направили субсидию в размере 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства. "Региональным сельхозтоваропроизводителям по итогам работы за 2024 год из бюджета Забайкальского края предоставлена субсидия на произведенное и реализованное яйцо сельскохозяйственной птицы на сумму 4 миллиона рублей. Получателями средств государственной поддержки стали Читинская птицефабрика, а также глава фермерского хозяйства из Читы Евгений Лысенко, занимающийся производством перепелиного яйца", – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин, его слова приводит пресс-служба. По данным правительства, Читинская птицефабрика в прошлом году произвела 10,9 миллиона яиц. Цифра в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Рост связан с установкой современного птицеводческого оборудования, приобретенного с помощью государственной поддержки из краевого бюджета. В свою очередь, в хозяйстве Лысенко за 2024 год произвели 385 тысяч перепелиных яиц. Отмечается, что получатели финансовых средств реализуют продукцию в торговые сети краевого центра и магазины Читинского округа.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки

Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей субсидий

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПтицефабрика
Птицефабрика - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Птицефабрика. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двум производителям яиц из Забайкальского края направили субсидию в размере 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства.
"Региональным сельхозтоваропроизводителям по итогам работы за 2024 год из бюджета Забайкальского края предоставлена субсидия на произведенное и реализованное яйцо сельскохозяйственной птицы на сумму 4 миллиона рублей. Получателями средств государственной поддержки стали Читинская птицефабрика, а также глава фермерского хозяйства из Читы Евгений Лысенко, занимающийся производством перепелиного яйца", – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин, его слова приводит пресс-служба.
По данным правительства, Читинская птицефабрика в прошлом году произвела 10,9 миллиона яиц. Цифра в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Рост связан с установкой современного птицеводческого оборудования, приобретенного с помощью государственной поддержки из краевого бюджета.
В свою очередь, в хозяйстве Лысенко за 2024 год произвели 385 тысяч перепелиных яиц.
Отмечается, что получатели финансовых средств реализуют продукцию в торговые сети краевого центра и магазины Читинского округа.
Агропромышленность - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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