https://ria.ru/20250715/subsidii-2029199232.html

Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки

Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки - РИА Новости, 15.07.2025

Производители яиц из Забайкалья получили 4 млн рублей господдержки

Двум производителям яиц из Забайкальского края направили субсидию в размере 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:43:00+03:00

2025-07-15T11:43:00+03:00

2025-07-15T11:43:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991296085_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_9b91507fc34b8b2aabe64ea454cec826.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двум производителям яиц из Забайкальского края направили субсидию в размере 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства. "Региональным сельхозтоваропроизводителям по итогам работы за 2024 год из бюджета Забайкальского края предоставлена субсидия на произведенное и реализованное яйцо сельскохозяйственной птицы на сумму 4 миллиона рублей. Получателями средств государственной поддержки стали Читинская птицефабрика, а также глава фермерского хозяйства из Читы Евгений Лысенко, занимающийся производством перепелиного яйца", – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин, его слова приводит пресс-служба. По данным правительства, Читинская птицефабрика в прошлом году произвела 10,9 миллиона яиц. Цифра в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Рост связан с установкой современного птицеводческого оборудования, приобретенного с помощью государственной поддержки из краевого бюджета. В свою очередь, в хозяйстве Лысенко за 2024 год произвели 385 тысяч перепелиных яиц. Отмечается, что получатели финансовых средств реализуют продукцию в торговые сети краевого центра и магазины Читинского округа.

https://ria.ru/20250714/agrotekhklassy-2028557959.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край