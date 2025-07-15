https://ria.ru/20250715/strukov-2029264055.html
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК" - РИА Новости, 15.07.2025
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"
Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:42:00+03:00
2025-07-15T15:42:00+03:00
2025-07-15T15:53:00+03:00
общество
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029265483_178:0:2480:1295_1920x0_80_0_0_a050e4c7a8e299dd85013c9711453c68.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания."Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮГК", - говорится в сообщении.Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.
https://ria.ru/20250704/uscherb-2027207875.html
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029265483_567:0:2294:1295_1920x0_80_0_0_4bf8756f5b76c296180c97b8e0f6746f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), челябинск, россия
Общество, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Челябинск, Россия
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"
Струкова отстранили от должности президента "Управляющей компании ЮГК"