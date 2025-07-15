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Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК" - РИА Новости, 15.07.2025
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15:42 15.07.2025 (обновлено: 15:53 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/strukov-2029264055.html
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК" - РИА Новости, 15.07.2025
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"
Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:42:00+03:00
2025-07-15T15:53:00+03:00
общество
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
челябинск
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания."Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮГК", - говорится в сообщении.Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.
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челябинск
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общество, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), челябинск, россия
Общество, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Челябинск, Россия
Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"

Струкова отстранили от должности президента "Управляющей компании ЮГК"

© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтактеКонстантин Струков
Константин Струков - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтакте
Константин Струков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания.
"Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮГК", - говорится в сообщении.
Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.
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ОбществоФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ЧелябинскРоссия
 
 
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