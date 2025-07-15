https://ria.ru/20250715/strukov-2029264055.html

Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"

Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК" - РИА Новости, 15.07.2025

Струкова отстранили от должности главы "Управляющей компании ЮГК"

Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:42:00+03:00

2025-07-15T15:42:00+03:00

2025-07-15T15:53:00+03:00

общество

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

челябинск

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Константин Струков отстранен от должности президента "Управляющей компании ЮГК", сообщила компания."Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮГК", - говорится в сообщении.Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.

https://ria.ru/20250704/uscherb-2027207875.html

челябинск

россия

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общество, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), челябинск, россия