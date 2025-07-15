https://ria.ru/20250715/ssha-2029191488.html

Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic

Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic - РИА Новости, 15.07.2025

Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic

Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:16:00+03:00

2025-07-15T11:16:00+03:00

2025-07-15T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву", - отмечается в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп