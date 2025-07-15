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Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic - РИА Новости, 15.07.2025
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11:16 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ssha-2029191488.html
Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic
Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic - РИА Новости, 15.07.2025
Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic
Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:16:00+03:00
2025-07-15T11:16:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву", - отмечается в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic

Atlantic: значительная часть сторонников Трампа выступает против помощи Украине

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic.
Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
"Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву", - отмечается в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа
09:04
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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