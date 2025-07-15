Объявление о вакансии ядерного регулятора США вызвало вопросы у СМИ
Рейтер: в объявлении о вакансии ядерного регулятора задают политические вопросы
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В объявлении о вакансии, размещенном комиссией по ядерному регулированию (NRC) США, кандидатам на должность задают политические вопросы, передает агентство Рейтер.
"В объявлении, с котором ознакомилось Рейтер, соискателям задается вопрос о том, как их приверженность конституции США и основополагающим принципам США вдохновила их стремление получить эту работу. Речь идет о вакансии старшего инженера по эксплуатации, работающего инспектором в отделе безопасности эксплуатируемых реакторов в комиссии по ядерному регулированию", - передает агентство.
Как отмечается, также соискателей спрашивают, как они бы использовали свой опыт для повышения эффективности государственного управления. Еще один вопрос звучит так: "Как бы вы на этой должности способствовали реализации исполнительных указов президента и политических приоритетов?"
Представитель NRC Скотт Бернелл заявил агентству, что ведомство в отношении объявлений о работе следует требованиям управления кадровой службы США.
Источник, работающий в NRC, заявил агентству, что при предыдущих администрациях в объявлениях ведомства о работе акцентировалось внимание на опыте работы кандидата, связанном с эксплуатацией ядерного реактора, а не его политических взглядах.
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