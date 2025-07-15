https://ria.ru/20250715/ssha-2029139577.html

Объявление о вакансии ядерного регулятора США вызвало вопросы у СМИ

Объявление о вакансии ядерного регулятора США вызвало вопросы у СМИ - РИА Новости, 15.07.2025

Объявление о вакансии ядерного регулятора США вызвало вопросы у СМИ

В объявлении о вакансии, размещенном комиссией по ядерному регулированию (NRC) США, кандидатам на должность задают политические вопросы, передает агентство... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:57:00+03:00

2025-07-15T03:57:00+03:00

2025-07-15T03:57:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В объявлении о вакансии, размещенном комиссией по ядерному регулированию (NRC) США, кандидатам на должность задают политические вопросы, передает агентство Рейтер. "В объявлении, с котором ознакомилось Рейтер, соискателям задается вопрос о том, как их приверженность конституции США и основополагающим принципам США вдохновила их стремление получить эту работу. Речь идет о вакансии старшего инженера по эксплуатации, работающего инспектором в отделе безопасности эксплуатируемых реакторов в комиссии по ядерному регулированию", - передает агентство. Как отмечается, также соискателей спрашивают, как они бы использовали свой опыт для повышения эффективности государственного управления. Еще один вопрос звучит так: "Как бы вы на этой должности способствовали реализации исполнительных указов президента и политических приоритетов?" Представитель NRC Скотт Бернелл заявил агентству, что ведомство в отношении объявлений о работе следует требованиям управления кадровой службы США. Источник, работающий в NRC, заявил агентству, что при предыдущих администрациях в объявлениях ведомства о работе акцентировалось внимание на опыте работы кандидата, связанном с эксплуатацией ядерного реактора, а не его политических взглядах.

https://ria.ru/20250329/smi-2008186944.html

https://ria.ru/20250217/administratsija-1999781074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша