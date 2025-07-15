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Япония оценила соотношение военных сил Китая и Тайваня - РИА Новости, 15.07.2025
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08:26 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sravnenie-2029155612.html
Япония оценила соотношение военных сил Китая и Тайваня
Япония оценила соотношение военных сил Китая и Тайваня - РИА Новости, 15.07.2025
Япония оценила соотношение военных сил Китая и Тайваня
Министерство обороны Японии в Белой книге обороны за 2025 год сохранило свою оценку относительно стремительного смещения баланса военных сил между Китаем и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:26:00+03:00
2025-07-15T08:26:00+03:00
в мире
китай
тайвань
япония
ван и (политик)
дун цзюнь
народно-освободительная армия китая
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ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Министерство обороны Японии в Белой книге обороны за 2025 год сохранило свою оценку относительно стремительного смещения баланса военных сил между Китаем и Тайванем в сторону Пекина. "По состоянию на апрель 2025 года, оборонный бюджета Тайваня на 2025 финансовый год не был обнародован, однако оборонный бюджет Тайваня на 2024 финансовый год остался практически неизменным в течение примерно 20 последних лет. Вместе с этим Китай постоянно увеличивает свой оборонный бюджет высокими темпами. Публично заявленный оборонный бюджет Китая на 2024 финансовый год был примерно в 17 раз больше, чем у Тайваня, при переводе его в доллары США", - отмечается в докладе. В документе анализируются имеющееся у двух сторон вооружения, а также возможности к проведению различных военных операций. В частности, подчеркивается, что "Китай обладает подавляющей военной мощью", если говорить о сухопутных войсках. Вместе с тем отмечается, что возможности Китая по десантной операции на главный остров Тайваня в настоящий момент по-прежнему ограничены. "Сравнение военных способностей должно основываться на множестве факторов, а не только численности вооруженных сил, производительности и количества техники, но и целей и характере ожидаемых военных операций, оперативной готовности, уровня подготовки личного состава и систем логистической поддержки. Но в целом военный баланс между Китаем и Тайванем стремительно смещается в пользу Китая", - говорится в докладе. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Власти КНР неоднократно заявляли, что воссоединение Китая неизбежно. В частности, министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что выступающие за "независимость Тайваня" сепаратисты будут пригвождены к позорному столбу истории. Министр обороны КНР Дун Цзюнь сравнивал выступающих за "независимость Тайваня" сепаратистов с богомолом, пытающимися остановить колесницу лапками, подчеркивая, что перед лицом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", обречены на поражение. Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, о деятельности сил самообороны за прошедший год, основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Во вторник доклад был представлен правительству.
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в мире, китай, тайвань, япония, ван и (политик), дун цзюнь, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, Япония, Ван И (политик), Дун Цзюнь, Народно-освободительная армия Китая
Япония оценила соотношение военных сил Китая и Тайваня

МО Японии: военный баланс Китая и Тайваня стремительно смещается в пользу КНР

© AP Photo / Andy WongСолдаты Народно-освободительной армии Китая
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Andy Wong
Солдаты Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Министерство обороны Японии в Белой книге обороны за 2025 год сохранило свою оценку относительно стремительного смещения баланса военных сил между Китаем и Тайванем в сторону Пекина.
"По состоянию на апрель 2025 года, оборонный бюджета Тайваня на 2025 финансовый год не был обнародован, однако оборонный бюджет Тайваня на 2024 финансовый год остался практически неизменным в течение примерно 20 последних лет. Вместе с этим Китай постоянно увеличивает свой оборонный бюджет высокими темпами. Публично заявленный оборонный бюджет Китая на 2024 финансовый год был примерно в 17 раз больше, чем у Тайваня, при переводе его в доллары США", - отмечается в докладе.
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В документе анализируются имеющееся у двух сторон вооружения, а также возможности к проведению различных военных операций. В частности, подчеркивается, что "Китай обладает подавляющей военной мощью", если говорить о сухопутных войсках. Вместе с тем отмечается, что возможности Китая по десантной операции на главный остров Тайваня в настоящий момент по-прежнему ограничены.
"Сравнение военных способностей должно основываться на множестве факторов, а не только численности вооруженных сил, производительности и количества техники, но и целей и характере ожидаемых военных операций, оперативной готовности, уровня подготовки личного состава и систем логистической поддержки. Но в целом военный баланс между Китаем и Тайванем стремительно смещается в пользу Китая", - говорится в докладе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Власти КНР неоднократно заявляли, что воссоединение Китая неизбежно. В частности, министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что выступающие за "независимость Тайваня" сепаратисты будут пригвождены к позорному столбу истории. Министр обороны КНР Дун Цзюнь сравнивал выступающих за "независимость Тайваня" сепаратистов с богомолом, пытающимися остановить колесницу лапками, подчеркивая, что перед лицом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", обречены на поражение.
Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, о деятельности сил самообороны за прошедший год, основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Во вторник доклад был представлен правительству.
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