Спецоперация, 15 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Петровка в ДНР, группировка "Восток" освободила Воскресенку в ДНР, сообщило Минобороны

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Петровка в ДНР, группировка "Восток" освободила Воскресенку в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях спецоперации 1190 военнослужащих. Как сообщили в военном ведомстве, уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Лавров о формате переговоров Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены. Лавров сказал, что, "если они (Киев – ред.) заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться". Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Кремль проанализирует заявления Трампа Новые заявления президента США Дональда Трампа весьма серьезны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, что-то в них адресовано лично президенту России Владимиру Путину, поэтому Кремлю, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Песков также заявил, что Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. Кроме того, Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. Говоря о ситуации вокруг Украины, он заявил, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий, чем переход в мирный режим. В то же время, Песков также уточнил, что пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе. Трамп не призывал к ударам по Москве и Петербургу Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Она сказала, что Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. Ранее газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Швеция продолжит помогать Киеву оружием Швеция внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через НАТО, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. Как добавило агентство, Йонсон при этом не уточнил, о каком конкретно вкладе идет речь. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать в себя батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.

