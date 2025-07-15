https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029320142.html
Спецоперация, 15 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 15 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Спецоперация, 15 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Петровка в ДНР, группировка "Восток" освободила Воскресенку в ДНР, сообщило Минобороны РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:28:00+03:00
2025-07-15T19:28:00+03:00
2025-07-15T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Петровка в ДНР, группировка "Восток" освободила Воскресенку в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях спецоперации 1190 военнослужащих. Как сообщили в военном ведомстве, уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Лавров о формате переговоров Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены. Лавров сказал, что, "если они (Киев – ред.) заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться". Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Кремль проанализирует заявления Трампа Новые заявления президента США Дональда Трампа весьма серьезны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, что-то в них адресовано лично президенту России Владимиру Путину, поэтому Кремлю, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Песков также заявил, что Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. Кроме того, Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. Говоря о ситуации вокруг Украины, он заявил, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий, чем переход в мирный режим. В то же время, Песков также уточнил, что пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе. Трамп не призывал к ударам по Москве и Петербургу Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Она сказала, что Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. Ранее газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Швеция продолжит помогать Киеву оружием Швеция внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через НАТО, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. Как добавило агентство, Йонсон при этом не уточнил, о каком конкретно вкладе идет речь. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать в себя батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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россия, украина, киев, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Петровка в ДНР, группировка "Восток" освободила Воскресенку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, ВСУ
за сутки потеряли на разных направлениях спецоперации 1190 военнослужащих.
Как сообщили в военном ведомстве, уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ
и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
и 103 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Лавров о формате переговоров
Слова Киева
о том, что формат переговоров в Стамбуле
между Россией
и Украиной
"себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица
13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин
заявил, что прямые переговоры между Москвой
и Киевом будут продолжены.
Лавров сказал, что, "если они (Киев – ред.) заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться".
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков
сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Кремль проанализирует заявления Трампа
Новые заявления президента США Дональда Трампа весьма серьезны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, что-то в них адресовано лично президенту России Владимиру Путину
, поэтому Кремлю, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне
. Песков также заявил, что Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
заявила, что страны ЕС
могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
Кроме того, Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом.
Говоря о ситуации вокруг Украины, он заявил, что Европа
хочет скорее видеть обострение военных действий, чем переход в мирный режим.
В то же время, Песков также уточнил, что пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе.
Трамп не призывал к ударам по Москве и Петербургу
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским
не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Она сказала, что Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает.
Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Ранее газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам".
Швеция продолжит помогать Киеву оружием
Швеция внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через НАТО
, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
Как добавило агентство, Йонсон при этом не уточнил, о каком конкретно вкладе идет речь.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать в себя батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка
восполнит их арсеналы новыми комплексами.