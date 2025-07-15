https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029206153.html

Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T

Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 15.07.2025

Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию обнаружения и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:11:00+03:00

2025-07-15T12:11:00+03:00

2025-07-15T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_f4979a7d8ad4c3ddd3bab47b02d71c95.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины