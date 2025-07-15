https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029206153.html
Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T
Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 15.07.2025
Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию обнаружения и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:11:00+03:00
2025-07-15T12:11:00+03:00
2025-07-15T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_f4979a7d8ad4c3ddd3bab47b02d71c95.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4a7e10402a7955cfba631178b4ff687d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК IRIS-T
МО: ВС РФ уничтожили 2 украинские установки ЗРК IRIS-T и РЛС П-18