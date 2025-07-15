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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 15.07.2025 (обновлено: 12:27 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029205007.html
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:08:00+03:00
2025-07-15T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 230 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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