https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029205007.html

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:08:00+03:00

2025-07-15T12:08:00+03:00

2025-07-15T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф