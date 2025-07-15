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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:08:00+03:00
2025-07-15T12:08:00+03:00
2025-07-15T12:27:00+03:00
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 230 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Запада" за сутки