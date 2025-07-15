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ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 125 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 125 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка и Константиновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 125 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки