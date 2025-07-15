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ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 15.07.2025 (обновлено: 12:28 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029204231.html
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 125 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
славянск
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 125 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка и Константиновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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славянск
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, славянск, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Славянск, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 125 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 125 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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