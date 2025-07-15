Экипаж российского танка отбил атаку FPV-дронов ВСУ
Экипаж российского танка отбил атаку FPV-дронов ВСУ огнем из ручного пулемета
Танк Т-72 в Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Танк ВС РФ во время работы с закрытой огневой позиции был обнаружен противником, после чего экипаж машины огнём из стрелкового оружия сбивал вражеские дроны и продолжал поддерживать танковым огнём штурмовые группы, сообщил РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Столичный".
"На одном из направлений, не буду уточнять на каком, стояли мы на закрытой огневой позиции, как раз вот на этом танке. В этот день наши штурмовики, пехота закатывалась, поселок штурмовала. Наша задача была максимально прикрыть их, помочь огневой поддержкой. В этот момент командование по рации нам сообщило, что был получен перехват ВСУшников о том, что наша точка раскрыта, и они просят поддержки FPV (ударные дроны - ред.), чтобы "разобрать" (уничтожить - ред.) танк", – рассказал танкист.
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По его словам, танкисты хорошо знали, что пехота идущая в штурм крайне нуждается в огневой поддержке и уводить машину в тыл никак нельзя. Экипажем было принято решение стоять до конца.
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"И в один момент на нас налетели FPV. Начали обороняться. Сбили FPV (стрелковым оружием - ред.), был промежуток времени, пока летели новые. Запрыгивали обратно в танк, начинали работать, помогать своей пехоте. Тут же опять прилетели FPV. Мы быстренько вылазили из танка, сбивали FPV. Не буду врать, три FPV попало по танку, три FPV мы "посадили" (сбили - ред.). В тот день пехота благополучно зашла в поселок, подразобрали (поразили танковым огнем - ред.) нужные укрепрайоны ВСУшников. И уже после того, как штурмовики наши закатились, нам поступила команда, что машинку надо уводить", – добавил "Столичный".
Также мехвод отметил, что в результате боя танк с незначительными повреждениями своим ходом доехал до ремонтной зоны подразделения и уже через неделю был полностью восстановлен.
В распоряжении агентства имеются кадры снятые на мобильный телефон на которых видно, как боец из ручного пулемёта на короткой дистанции ведет огонь по дрону противника и очередным выстрелом поражает смертоносную цель.
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