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Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю" - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:23 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029147865.html
Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю"
Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю" - РИА Новости, 15.07.2025
Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю"
Российские бойцы с разных участков фронта атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю", рассказал РИА Новости один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:23:00+03:00
2025-07-15T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курск
донбасс
курская область
александр хинштейн
марина ахмедова
мария захарова
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Российские бойцы с разных участков фронта атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю", рассказал РИА Новости один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняющий задачи в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн называл имя мальчика - Толя - и рассказывал, что ребёнок пострадал, пытаясь закрыть собой маму при ударе ВСУ по пляжу. "Малыш Толя, тебе бы уже исполнилось шесть лет, но вражеский дрон оборвал твой смех, когда ты как настоящий герой закрыл собой свою маму. Клянемся, твоя смерть будет отомщена.... Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твоё имя на снарядах, отправляемых в сторону противника. Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даем слово - кровь за кровь - смерть убийцам детей", - сказал военнослужащий. Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете. Также Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который эвакуировал людей, будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала удар беспилотников по пляжу в Курске терактом.
https://ria.ru/20250711/kursk-2028585080.html
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курск, донбасс, курская область, александр хинштейн, марина ахмедова , мария захарова, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курск, Донбасс, Курская область, Александр Хинштейн, Марина Ахмедова , Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю"

Российские бойцы на разных участках атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Российские бойцы с разных участков фронта атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю", рассказал РИА Новости один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняющий задачи в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе.
ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн называл имя мальчика - Толя - и рассказывал, что ребёнок пострадал, пытаясь закрыть собой маму при ударе ВСУ по пляжу.
Сотрудник СК России на месте атаки на городской пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Член СПЧ предложила наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на Курск
11 июля, 15:17
"Малыш Толя, тебе бы уже исполнилось шесть лет, но вражеский дрон оборвал твой смех, когда ты как настоящий герой закрыл собой свою маму. Клянемся, твоя смерть будет отомщена.... Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твоё имя на снарядах, отправляемых в сторону противника. Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даем слово - кровь за кровь - смерть убийцам детей", - сказал военнослужащий.
Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете. Также Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который эвакуировал людей, будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала удар беспилотников по пляжу в Курске терактом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскДонбассКурская областьАлександр ХинштейнМарина АхмедоваМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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