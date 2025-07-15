https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029147865.html

Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю"

Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю" - РИА Новости, 15.07.2025

Российские бойцы атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю"

Российские бойцы с разных участков фронта атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю", рассказал РИА Новости один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:23:00+03:00

2025-07-15T06:23:00+03:00

2025-07-15T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курск

донбасс

курская область

александр хинштейн

марина ахмедова

мария захарова

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Российские бойцы с разных участков фронта атакуют ВСУ с девизом "За мальчика Толю", рассказал РИА Новости один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняющий задачи в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн называл имя мальчика - Толя - и рассказывал, что ребёнок пострадал, пытаясь закрыть собой маму при ударе ВСУ по пляжу. "Малыш Толя, тебе бы уже исполнилось шесть лет, но вражеский дрон оборвал твой смех, когда ты как настоящий герой закрыл собой свою маму. Клянемся, твоя смерть будет отомщена.... Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твоё имя на снарядах, отправляемых в сторону противника. Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даем слово - кровь за кровь - смерть убийцам детей", - сказал военнослужащий. Член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить мальчика, погибшего после атаки ВСУ на курский пляж, орденом Мужества, сообщили в Совете. Также Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который эвакуировал людей, будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала удар беспилотников по пляжу в Курске терактом.

https://ria.ru/20250711/kursk-2028585080.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курск, донбасс, курская область, александр хинштейн, марина ахмедова , мария захарова, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность