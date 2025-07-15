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Командир взвода группы "Восток" раскрыл подробности освобождения Малиновки - РИА Новости, 15.07.2025
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Командир взвода группы "Восток" раскрыл подробности освобождения Малиновки
Командир взвода группы "Восток" раскрыл подробности освобождения Малиновки - РИА Новости, 15.07.2025
Командир взвода группы "Восток" раскрыл подробности освобождения Малиновки
Командир взвода российской группировки "Восток" с позывным "Матыра" рассказал подробности освобождения Малиновки в Запорожской области: заходили небольшими... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:45:00+03:00
2025-07-15T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Командир взвода российской группировки "Восток" с позывным "Матыра" рассказал подробности освобождения Малиновки в Запорожской области: заходили небольшими группам на рассвете и после заката. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить. "По окраинам были две, скажем так, промзоны с огромным количеством ангаров, какой-то техники, сооружений бетонных. Сложно было брать. Каждое бетонное монолитное сооружение они (ВСУ - ред.) оборудовали либо пулеметными гнездами, либо какие-то наблюдательные пункты", - рассказал командир взвода, слова которого приводит Минобороны РФ. По его словам, в населенный пункт заходили "двойками, тройками". "(Заходили) на рассвете и уже после заката, в темное время, заходили в термоодеялах, в пончо... опять же малыми группами. Противник не наблюдал нас в тепловизоры... Потихонечку, потихонечку сближались, тем самым отрезали артиллерию", - сообщил "Матыра". Была, по его словам, и радиоигра, были перехваты - в первую очередь выявляли вражеские пункты управления БПЛА. "Матыра" добавил, что военнослужащие ВС РФ также проверяли - "прокрикивали" - хорошо укрепленные погреба, есть ли там мирные жители, чтобы не навредить им. Противнику же военнослужащие ВС РФ предлагали сдаться, кто-то так и делал.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командир взвода группы "Восток" раскрыл подробности освобождения Малиновки

В Малиновке ВСУ оборудовали почти все сооружения в промзоне пулеметными гнездами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Командир взвода российской группировки "Восток" с позывным "Матыра" рассказал подробности освобождения Малиновки в Запорожской области: заходили небольшими группам на рассвете и после заката.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.
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"По окраинам были две, скажем так, промзоны с огромным количеством ангаров, какой-то техники, сооружений бетонных. Сложно было брать. Каждое бетонное монолитное сооружение они (ВСУ - ред.) оборудовали либо пулеметными гнездами, либо какие-то наблюдательные пункты", - рассказал командир взвода, слова которого приводит Минобороны РФ.
По его словам, в населенный пункт заходили "двойками, тройками".
«
"(Заходили) на рассвете и уже после заката, в темное время, заходили в термоодеялах, в пончо... опять же малыми группами. Противник не наблюдал нас в тепловизоры... Потихонечку, потихонечку сближались, тем самым отрезали артиллерию", - сообщил "Матыра".
Была, по его словам, и радиоигра, были перехваты - в первую очередь выявляли вражеские пункты управления БПЛА.
"Матыра" добавил, что военнослужащие ВС РФ также проверяли - "прокрикивали" - хорошо укрепленные погреба, есть ли там мирные жители, чтобы не навредить им. Противнику же военнослужащие ВС РФ предлагали сдаться, кто-то так и делал.
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