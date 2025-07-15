Командир взвода группы "Восток" раскрыл подробности освобождения Малиновки
В Малиновке ВСУ оборудовали почти все сооружения в промзоне пулеметными гнездами
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Командир взвода российской группировки "Восток" с позывным "Матыра" рассказал подробности освобождения Малиновки в Запорожской области: заходили небольшими группам на рассвете и после заката.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.
"По окраинам были две, скажем так, промзоны с огромным количеством ангаров, какой-то техники, сооружений бетонных. Сложно было брать. Каждое бетонное монолитное сооружение они (ВСУ - ред.) оборудовали либо пулеметными гнездами, либо какие-то наблюдательные пункты", - рассказал командир взвода, слова которого приводит Минобороны РФ.
По его словам, в населенный пункт заходили "двойками, тройками".
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"(Заходили) на рассвете и уже после заката, в темное время, заходили в термоодеялах, в пончо... опять же малыми группами. Противник не наблюдал нас в тепловизоры... Потихонечку, потихонечку сближались, тем самым отрезали артиллерию", - сообщил "Матыра".
Была, по его словам, и радиоигра, были перехваты - в первую очередь выявляли вражеские пункты управления БПЛА.
"Матыра" добавил, что военнослужащие ВС РФ также проверяли - "прокрикивали" - хорошо укрепленные погреба, есть ли там мирные жители, чтобы не навредить им. Противнику же военнослужащие ВС РФ предлагали сдаться, кто-то так и делал.
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