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ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР
ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР
Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра в ДНР, уничтожив резерв личного состава ВСУ, сообщило во РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:39:00+03:00
2025-07-15T05:39:00+03:00
2025-07-15T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра в ДНР, уничтожив резерв личного состава ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населённого пункта Искра ДНР", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ уточнили, что Вооруженные силы Российской Федерации с помощью РЗСО "Торнадо -С" нанесли точный удар по скоплению живой силы противника, тем самым уничтожив боевой резерв ВСУ. "На южно-донецком направлении расчёты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временного размещения украинских боевиков. В результате точного попадания был уничтожен резерв личного состава, предназначенный для восполнения потерь на огневых позициях украинских формирований", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР
Артиллеристы Востока уничтожили резерв ВСУ в районе Искры в ДНР