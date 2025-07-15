https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029145272.html

ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР

ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР

Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра в ДНР, уничтожив резерв личного состава ВСУ, сообщило во РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:39:00+03:00

2025-07-15T05:39:00+03:00

2025-07-15T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра в ДНР, уничтожив резерв личного состава ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили скопление противника в районе населённого пункта Искра ДНР", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ уточнили, что Вооруженные силы Российской Федерации с помощью РЗСО "Торнадо -С" нанесли точный удар по скоплению живой силы противника, тем самым уничтожив боевой резерв ВСУ. "На южно-донецком направлении расчёты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временного размещения украинских боевиков. В результате точного попадания был уничтожен резерв личного состава, предназначенный для восполнения потерь на огневых позициях украинских формирований", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность