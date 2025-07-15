https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029145115.html

Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.07.2025

Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:38:00+03:00

2025-07-15T05:38:00+03:00

2025-07-15T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Батарея РСЗО Ивановского соединения ВДВ получила данные от артиллерийской разведки и расчетов БПЛА, которые вскрыли позиции и посты воздушной разведки противника на расстоянии 15 километров от наших передовых подразделений", - говорится в сообщении. Уточняется, что все выявленные цели были уничтожены при помощи БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)