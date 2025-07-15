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Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029145115.html
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.07.2025
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:38:00+03:00
2025-07-15T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Батарея РСЗО Ивановского соединения ВДВ получила данные от артиллерийской разведки и расчетов БПЛА, которые вскрыли позиции и посты воздушной разведки противника на расстоянии 15 километров от наших передовых подразделений", - говорится в сообщении. Уточняется, что все выявленные цели были уничтожены при помощи БМ-21 "Град".
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безопасность, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром

Российская батарея РСЗО уничтожила посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"Батарея РСЗО Ивановского соединения ВДВ получила данные от артиллерийской разведки и расчетов БПЛА, которые вскрыли позиции и посты воздушной разведки противника на расстоянии 15 километров от наших передовых подразделений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все выявленные цели были уничтожены при помощи БМ-21 "Град".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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