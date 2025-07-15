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Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.07.2025
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:38:00+03:00
2025-07-15T05:38:00+03:00
2025-07-15T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Батарея РСЗО Ивановского соединения ВДВ получила данные от артиллерийской разведки и расчетов БПЛА, которые вскрыли позиции и посты воздушной разведки противника на расстоянии 15 километров от наших передовых подразделений", - говорится в сообщении. Уточняется, что все выявленные цели были уничтожены при помощи БМ-21 "Град".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром
Российская батарея РСЗО уничтожила посты воздушной разведки ВСУ под Часовым Яром