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Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2025
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Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2025
Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный блиндаж и находившийся в нем личный состав ВСУ в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:36:00+03:00
2025-07-15T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный блиндаж и находившийся в нем личный состав ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава... Благодаря высокому профессионализму операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание привело к возгоранию блиндажа и ликвидации находившегося внутри личного состава ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Начальник расчета БПЛА с позывным "Берлин" отметил, что с приходом теплого времени года и большого количества зелени противник не может продвинуться больше чем на 500 метров, потому что в любом случае выходит на открытый участок. Как сообщили в Минобороны, операторы БПЛА 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", активно применяя FPV-дроны, показывают высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне СВО.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области

FPV-дрон Днепра уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FVP-дронов
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы FVP-дронов . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный блиндаж и находившийся в нем личный состав ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава... Благодаря высокому профессионализму операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание привело к возгоранию блиндажа и ликвидации находившегося внутри личного состава ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
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Начальник расчета БПЛА с позывным "Берлин" отметил, что с приходом теплого времени года и большого количества зелени противник не может продвинуться больше чем на 500 метров, потому что в любом случае выходит на открытый участок.
Как сообщили в Минобороны, операторы БПЛА 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", активно применяя FPV-дроны, показывают высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне СВО.
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