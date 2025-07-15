https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029144970.html

Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2025

Российские военные уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный блиндаж и находившийся в нем личный состав ВСУ в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:36:00+03:00

2025-07-15T05:36:00+03:00

2025-07-15T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный блиндаж и находившийся в нем личный состав ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава... Благодаря высокому профессионализму операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание привело к возгоранию блиндажа и ликвидации находившегося внутри личного состава ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Начальник расчета БПЛА с позывным "Берлин" отметил, что с приходом теплого времени года и большого количества зелени противник не может продвинуться больше чем на 500 метров, потому что в любом случае выходит на открытый участок. Как сообщили в Минобороны, операторы БПЛА 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", активно применяя FPV-дроны, показывают высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне СВО.

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность