https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029144771.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.07.2025

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:33:00+03:00

2025-07-15T05:33:00+03:00

2025-07-15T05:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

красноармейск

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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Артиллерийский расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", – отметили в ведомстве.В министерстве пояснили, что танкисты получили разведданные о скоплении живой силы противника в одной из лесополос через разведывательные беспилотники. При этом благодаря слаженным действиям цель уничтожили без дополнительной корректировки, а операторы дронов вели контроль огневого поражения в режиме реального времени.Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красноармейск