Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы Центра уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Артиллерийский расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", – отметили в ведомстве.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
В министерстве пояснили, что танкисты получили разведданные о скоплении живой силы противника в одной из лесополос через разведывательные беспилотники. При этом благодаря слаженным действиям цель уничтожили без дополнительной корректировки, а операторы дронов вели контроль огневого поражения в режиме реального времени.
Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.
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