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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 15.07.2025 (обновлено: 05:41 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029144771.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.07.2025
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:33:00+03:00
2025-07-15T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красноармейск
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Артиллерийский расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", – отметили в ведомстве.В министерстве пояснили, что танкисты получили разведданные о скоплении живой силы противника в одной из лесополос через разведывательные беспилотники. При этом благодаря слаженным действиям цель уничтожили без дополнительной корректировки, а операторы дронов вели контроль огневого поражения в режиме реального времени.Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы Центра уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Артиллерийский расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", – отметили в ведомстве.

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

В министерстве пояснили, что танкисты получили разведданные о скоплении живой силы противника в одной из лесополос через разведывательные беспилотники. При этом благодаря слаженным действиям цель уничтожили без дополнительной корректировки, а операторы дронов вели контроль огневого поражения в режиме реального времени.
Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКрасноармейск
 
 
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