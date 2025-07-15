https://ria.ru/20250715/spasateli-2029198251.html

Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали

Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали - РИА Новости, 15.07.2025

Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали

Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:37:00+03:00

2025-07-15T11:37:00+03:00

2025-07-15T11:43:00+03:00

происшествия

россия

охотск

магадан

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за темноты. Во вторник их возобновили, вылетали воздушные суда из Охотска (от Росавиации) и Магадана (от МЧС). Спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха. Поиски приостановлены до среды. "В ходе поисков аварийного сигнала не было", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

россия

охотск

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происшествия, россия, охотск, магадан, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)