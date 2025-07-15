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Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали - РИА Новости, 15.07.2025
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11:37 15.07.2025 (обновлено: 11:43 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/spasateli-2029198251.html
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали - РИА Новости, 15.07.2025
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали
Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:37:00+03:00
2025-07-15T11:43:00+03:00
происшествия
россия
охотск
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за темноты. Во вторник их возобновили, вылетали воздушные суда из Охотска (от Росавиации) и Магадана (от МЧС). Спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха. Поиски приостановлены до среды. "В ходе поисков аварийного сигнала не было", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
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охотск
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происшествия, россия, охотск, магадан, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Охотск, Магадан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали

В Хабаровском крае не фиксировали сигнал аварийных радиомаяков при поисках Ми-8

© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской областиМагаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Магаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской области
Магаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за темноты. Во вторник их возобновили, вылетали воздушные суда из Охотска (от Росавиации) и Магадана (от МЧС). Спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха. Поиски приостановлены до среды.
"В ходе поисков аварийного сигнала не было", - сказал собеседник.
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее
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ПроисшествияРоссияОхотскМагаданСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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