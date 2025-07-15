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Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали - РИА Новости, 15.07.2025
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали
Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:37:00+03:00
2025-07-15T11:37:00+03:00
2025-07-15T11:43:00+03:00
происшествия
россия
охотск
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели не фиксировали сигнала аварийных радиомаяков при поисках Ми-8 в Хабаровском крае во вторник, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за темноты. Во вторник их возобновили, вылетали воздушные суда из Охотска (от Росавиации) и Магадана (от МЧС). Спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха. Поиски приостановлены до среды. "В ходе поисков аварийного сигнала не было", - сказал собеседник.
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происшествия, россия, охотск, магадан, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Охотск, Магадан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сигнала аварийных радиомаяков при поисках пропавшего Ми-8 не зафиксировали
В Хабаровском крае не фиксировали сигнал аварийных радиомаяков при поисках Ми-8