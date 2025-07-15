Магаданские спасатели вылетели на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Вертолет ГУМЧС по Магаданской области ищет пропавший в Хабаровском крае Ми-8
© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской областиМагаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Магаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Магаданские спасатели во вторник вылетели на вертолете на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщил РИА новости представитель ГУМЧС России по Магаданской области.
"Спасатели вылетели на поиски, они направляются в сторону Хабаровского края. Будут совершать облет большой территории, обследуют акваторию Охотского моря ", - рассказал собеседник агентства.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана.