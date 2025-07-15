https://ria.ru/20250715/spasateli-2029141212.html

Магаданские спасатели вылетели на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Магаданские спасатели вылетели на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025

Магаданские спасатели вылетели на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Магаданские спасатели во вторник вылетели на вертолете на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщил РИА новости представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:23:00+03:00

2025-07-15T04:23:00+03:00

2025-07-15T11:34:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

магаданская область

ми-8 амтш

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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Магаданские спасатели во вторник вылетели на вертолете на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщил РИА новости представитель ГУМЧС России по Магаданской области. "Спасатели вылетели на поиски, они направляются в сторону Хабаровского края. Будут совершать облет большой территории, обследуют акваторию Охотского моря ", - рассказал собеседник агентства.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана.

https://ria.ru/20250714/signal-2028993625.html

хабаровский край

россия

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, россия, магаданская область, ми-8 амтш