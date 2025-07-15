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В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.07.2025
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13:02 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/soobscheniya-2029219229.html
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.07.2025
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:02:00+03:00
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россия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, как правило, такие "сливы" оказываются фейками, но иногда бывают и серьезные заявления. Ранее Washington Post написал, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, в ответ на это Зеленский потребовал дальнобойное оружие. "Она не только сейчас появилась - такая риторика. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то "сливы", в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми", - сказал Песков журналистам.
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сша, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
США, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским

Песков: сливы о беседе Трампа и Зеленского, как правило, оказываются фейками

© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, как правило, такие "сливы" оказываются фейками, но иногда бывают и серьезные заявления.
Ранее Washington Post написал, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, в ответ на это Зеленский потребовал дальнобойное оружие.
"Она не только сейчас появилась - такая риторика. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то "сливы", в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве
12:56
 
СШАРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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