https://ria.ru/20250715/soobscheniya-2029219229.html
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.07.2025
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:02:00+03:00
2025-07-15T13:02:00+03:00
2025-07-15T13:02:00+03:00
сша
россия
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988557537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_23d16281927193910867fda474408fd6.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, как правило, такие "сливы" оказываются фейками, но иногда бывают и серьезные заявления. Ранее Washington Post написал, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, в ответ на это Зеленский потребовал дальнобойное оружие. "Она не только сейчас появилась - такая риторика. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то "сливы", в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250715/tramp--2029218235.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988557537_193:0:2861:2001_1920x0_80_0_0_87c84e2a6630d8b00119c89649dc5a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
США, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским
Песков: сливы о беседе Трампа и Зеленского, как правило, оказываются фейками