https://ria.ru/20250715/soobscheniya-2029219229.html

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.07.2025

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о беседе Трампа с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:02:00+03:00

2025-07-15T13:02:00+03:00

2025-07-15T13:02:00+03:00

сша

россия

москва

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подробностях беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что, как правило, такие "сливы" оказываются фейками, но иногда бывают и серьезные заявления. Ранее Washington Post написал, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, в ответ на это Зеленский потребовал дальнобойное оружие. "Она не только сейчас появилась - такая риторика. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то "сливы", в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250715/tramp--2029218235.html

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сша, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп