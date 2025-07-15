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ЮГК перешла в собственность государства - РИА Новости, 15.07.2025
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14:47 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sobstvennost-2029251313.html
ЮГК перешла в собственность государства
ЮГК перешла в собственность государства - РИА Новости, 15.07.2025
ЮГК перешла в собственность государства
Учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:47:00+03:00
2025-07-15T14:47:00+03:00
экономика
россия
челябинск
уральский
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
югк
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно данным, 100% долей ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля находится в собственности РФ в лице Росимущества. Президентом компании по-прежнему значится Константин Струков. В офисах ЮГК второго июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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экономика, россия, челябинск, уральский, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), югк, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Челябинск, Уральский, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), ЮГК, Генеральная прокуратура РФ
ЮГК перешла в собственность государства

ЮГК Струкова перешла в собственность РФ с 15 июля

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗолотоперерабатывающее предприятие "Южуралзолото Группа Компаний" входящее в группу компаний "ЮГК"
Золотоперерабатывающее предприятие Южуралзолото Группа Компаний входящее в группу компаний ЮГК - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Золотоперерабатывающее предприятие "Южуралзолото Группа Компаний" входящее в группу компаний "ЮГК". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно данным, 100% долей ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля находится в собственности РФ в лице Росимущества. Президентом компании по-прежнему значится Константин Струков.
В офисах ЮГК второго июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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ЭкономикаРоссияЧелябинскУральскийФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ЮГКГенеральная прокуратура РФ
 
 
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