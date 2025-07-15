https://ria.ru/20250715/smolensk-2029190747.html

В Смоленске начали проверку после ДТП с трамваем и маршруткой

В Смоленске начали проверку после ДТП с трамваем и маршруткой - РИА Новости, 15.07.2025

В Смоленске начали проверку после ДТП с трамваем и маршруткой

Прокуратура и Следственный комитет инициировали проверки после ДТП с трамваем и маршруткой в Смоленске, в результате которого пострадали восемь пассажиров. РИА Новости, 15.07.2025

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происшествия

смоленск

россия

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ТУЛА, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет инициировали проверки после ДТП с трамваем и маршруткой в Смоленске, в результате которого пострадали восемь пассажиров. "В Смоленске по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта организована процессуальная проверка", - написала пресс-служба СУСК России по Смоленской области. По данным ведомства, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что проверят исполнение законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров и организацию дорожного движения на данном участке дороги. "По результатам проверки и при наличии достаточных оснований прокуратурой будут приняты необходимые меры реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства. Во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Смоленской области сообщила о столкновении трамвая и маршрутного такси на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в Смоленске. Одного человека зажало внутри салона, его извлекли спасатели. В результате ДТП восьми пассажирам понадобилась медицинская помощь.

https://ria.ru/20250710/ljubertsy-2028358125.html

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россия

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происшествия, смоленск, россия, смоленская область