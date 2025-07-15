https://ria.ru/20250715/smolensk-2029187906.html
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай - РИА Новости, 15.07.2025
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай
Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:03:00+03:00
2025-07-15T11:03:00+03:00
2025-07-15T11:03:00+03:00
происшествия
авто
смоленск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029187110_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_a5f486e91f8a20b57d22f16faf4e7f62.jpg
ТУЛА, 15 июл - РИА Новости. Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "В Смоленске произошло столкновение маршрутки и трамвая… По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля", - говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20250713/peterburg-2028910072.html
смоленск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029187110_118:0:1191:804_1920x0_80_0_0_e43c42528593b2eb600b372d92fbaca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Авто, Смоленск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай
Восемь человек пострадали при столкновении маршрутки и трамвая в Смоленске