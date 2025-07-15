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В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай - РИА Новости, 15.07.2025
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11:03 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/smolensk-2029187906.html
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай - РИА Новости, 15.07.2025
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай
Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:03:00+03:00
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происшествия
авто
смоленск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
угроза наводнения в петербурге (2025)
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ТУЛА, 15 июл - РИА Новости. Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "В Смоленске произошло столкновение маршрутки и трамвая… По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля", - говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
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происшествия, авто, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Авто, Смоленск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай

Восемь человек пострадали при столкновении маршрутки и трамвая в Смоленске

© МЧС Смоленской области/TelegramМесто столкновения маршрутного такси и трамвая в Смоленске
Место столкновения маршрутного такси и трамвая в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© МЧС Смоленской области/Telegram
Место столкновения маршрутного такси и трамвая в Смоленске
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ТУЛА, 15 июл - РИА Новости. Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"В Смоленске произошло столкновение маршрутки и трамвая… По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
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ПроисшествияАвтоСмоленскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФУгроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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