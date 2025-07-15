https://ria.ru/20250715/smolensk-2029187906.html

В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай

В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай - РИА Новости, 15.07.2025

В Смоленске столкнулись маршрутка и трамвай

Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:03:00+03:00

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2025-07-15T11:03:00+03:00

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ТУЛА, 15 июл - РИА Новости. Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "В Смоленске произошло столкновение маршрутки и трамвая… По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля", - говорится в сообщении. По данным ведомства, причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20250713/peterburg-2028910072.html

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происшествия, авто, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, угроза наводнения в петербурге (2025)