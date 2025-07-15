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Теории Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил Слуцкий
Теории Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.07.2025
Теории Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил Слуцкий
Конспирологические теории натовского "стратега" генерального секретаря НАТО Марка Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:47:00+03:00
2025-07-15T13:47:00+03:00
2025-07-15T13:47:00+03:00
россия
китай
европа
леонид слуцкий (политик)
марк рютте
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Конспирологические теории натовского "стратега" генерального секретаря НАТО Марка Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Рютте о том, что Китай может "заставить" РФ напасть на Европу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Китай может "заставить" Россию напасть на Европу. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Рютте в последнее время много фантазирует: то ему мерещится российская угроза, то китайская, то он видит Трампа "папочкой", то "мировым жандармом". Конспирологические теории натовского "стратега" граничат с психиатрическим диагнозом", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что сотрудничество России и Китая носит характер равноправного стратегического партнерства и не направлено против третьих стран и объединений. "Россию никто не может "заставить" нападать на Европу. Никогда не собирались этого делать. Защищаем исключительно свои национальные интересы, суверенитет и Русский мир", - добавил он.
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россия, китай, европа, леонид слуцкий (политик), марк рютте
Россия, Китай, Европа, Леонид Слуцкий (политик), Марк Рютте
Теории Рютте граничат с психиатрическим диагнозом, заявил Слуцкий
Слуцкий: конспирологические теории Рютте граничат с психиатрическим диагнозом