В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта
Скороход: сохранить Украину можно лишь с помощью завершения конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сохранить Украину можно лишь с помощью завершения конфликта, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
"Мы должны думать не только об оружии, <…> мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации - это завершение войны", — сказала она.
"Мы должны думать не только об оружии, <…> мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации - это завершение войны", — сказала она.
Депутат добавила, что конфликт нужно завершить из-за серьезных проблем с демографией.
"Война не может продолжаться вечно. У нас основная проблема с людьми, людей нам никто не дает, рождаемость у нас наихудшая за всю историю Украины, старение нации у нас наихудшее за всю историю страны", — добавила Скороход.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
"Война не может продолжаться вечно. У нас основная проблема с людьми, людей нам никто не дает, рождаемость у нас наихудшая за всю историю Украины, старение нации у нас наихудшее за всю историю страны", — добавила Скороход.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.