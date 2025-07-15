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В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/skorokhod-2029199733.html
В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта
В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта - РИА Новости, 15.07.2025
В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта
Сохранить Украину можно лишь с помощью завершения конфликта, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". "Мы должны... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:45:00+03:00
2025-07-15T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сохранить Украину можно лишь с помощью завершения конфликта, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". "Мы должны думать не только об оружии, &lt;…&gt; мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации - это завершение войны", — сказала она. Депутат добавила, что конфликт нужно завершить из-за серьезных проблем с демографией. "Война не может продолжаться вечно. У нас основная проблема с людьми, людей нам никто не дает, рождаемость у нас наихудшая за всю историю Украины, старение нации у нас наихудшее за всю историю страны", — добавила Скороход. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
https://ria.ru/20250715/klichko-2029175682.html
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в мире, киев, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта

Скороход: сохранить Украину можно лишь с помощью завершения конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сохранить Украину можно лишь с помощью завершения конфликта, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".

"Мы должны думать не только об оружии, <…> мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации - это завершение войны", — сказала она.
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Депутат добавила, что конфликт нужно завершить из-за серьезных проблем с демографией.

"Война не может продолжаться вечно. У нас основная проблема с людьми, людей нам никто не дает, рождаемость у нас наихудшая за всю историю Украины, старение нации у нас наихудшее за всю историю страны", — добавила Скороход.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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