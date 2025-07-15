https://ria.ru/20250715/siyyarto-2029279298.html

На Украине идет охота на людей в виде мобилизации, заявил Сийярто

На Украине идет охота на людей в виде мобилизации, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.07.2025

На Украине идет охота на людей в виде мобилизации, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал доказанным фактом то, что на Украине идет охота на людей в виде принудительной РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:45:00+03:00

2025-07-15T16:45:00+03:00

2025-07-15T16:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал доказанным фактом то, что на Украине идет охота на людей в виде принудительной мобилизации, иногда приводящая к смертельному исходу, что признается и в докладе комиссара Совета Европы по правам человека. Сийярто процитировал венгерским журналистам доклад о ситуации с правами человека на Украине комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти от 8 июля, основанный на заявлениях уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, где говорится о многочисленных нарушениях этих прав со стороны украинских военкомов. "Так что то, что на улицах Украины в форме принудительной мобилизации происходит охота на людей, это факт. Что военкомы на Украине жестоко обращаются с людьми, является фактом. Что в ходе принудительной мобилизации на Украине имеют место неприемлемые, это факт. Что люди на Украине гибнут из-за жестокости военкомов, потому что они не хотят идти на фронт, не хотят воевать... это факт", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал М1. Он напомнил, что на прошлой неделе жертвой украинских военкомов стал закарпатский венгр, упрекнул ЕС и правозащитные организации в безразличии и равнодушии и заявил, что Будапешт в среду подаст официальное прошение о включении "всех украинских военных руководителей и должностных лиц, ответственных за избиение венгра до смерти, в санкционный список Евросоюза". Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250715/vengriya-2029219823.html

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029228805.html

https://ria.ru/20250708/komissar-2028024282.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, верховная рада украины