Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 15.07.2025 (обновлено: 18:07 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/siyyarto-2029253141.html
Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций
Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.07.2025
Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций
Главы МИД стран Евросоюза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:51:00+03:00
2025-07-15T18:07:00+03:00
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
россия
петер сийярто
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1."Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций (против России. — Прим. ред.), но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят", — сказал он венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Министр также сообщил, что на заседании его коллега "из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС" признал, что "предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта".Как уточнила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, принятию ограничений помешала позиция Словакии."Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне", — заявила она.Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html
https://ria.ru/20250709/es-2028224266.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, петер сийярто, венгрия
Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Петер Сийярто, Венгрия
Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций

Сийярто: главы МИД стран ЕС не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1.
«
"Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций (против России. — Прим. ред.), но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят", — сказал он венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Воевать на свои: Европа оплатит антироссийский блицкриг грабежом
08:00
Министр также сообщил, что на заседании его коллега "из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС" признал, что "предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта".
Как уточнила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, принятию ограничений помешала позиция Словакии.
«
"Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне", — заявила она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time
14:28

Восемнадцатый пакет

Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
  • снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
  • запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
  • отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
  • запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
  • ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
  • принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России
9 июля, 20:25
 
ЕвросоюзВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииРоссияПетер СийяртоВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала