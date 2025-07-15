https://ria.ru/20250715/siyyarto-2029253141.html

Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций

Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.07.2025

Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран Евросоюза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:51:00+03:00

2025-07-15T14:51:00+03:00

2025-07-15T18:07:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1."Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций (против России. — Прим. ред.), но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят", — сказал он венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Министр также сообщил, что на заседании его коллега "из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС" признал, что "предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта".Как уточнила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, принятию ограничений помешала позиция Словакии."Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне", — заявила она.Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.

https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html

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