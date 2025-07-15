Страны ЕС не смогли принять новый пакет антироссийских санкций
Сийярто: главы МИД стран ЕС не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1.
Министр также сообщил, что на заседании его коллега "из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС" признал, что "предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта".
Как уточнила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, принятию ограничений помешала позиция Словакии.
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"Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне", — заявила она.
Восемнадцатый пакет
Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
- снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
- запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
- отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
- расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
- запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
- ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
- принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.