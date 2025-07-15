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Сийярто поднимет вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/siyyarto--2029172579.html
Сийярто поднимет вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине
Сийярто поднимет вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Сийярто поднимет вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине
Венгрия поднимет на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе вопрос о принудительной мобилизации на Украине, в ходе которой был до смерти забит закарпатский... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:01:00+03:00
2025-07-15T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Венгрия поднимет на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе вопрос о принудительной мобилизации на Украине, в ходе которой был до смерти забит закарпатский венгр, и попросит европейских коллег высказать свое отношение к этому, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина вышла на новый уровень, забив до смерти венгра во время принудительной мобилизации. Я подниму этот вопрос сегодня в Брюсселе. Каждый должен четко высказаться о том, считает ли приемлемой практику принудительной мобилизации на Украине, что в нормальном должно было бы возмутить весь мир", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250712/orban-2028808219.html
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2028918289.html
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РИА Новости
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украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире
Сийярто поднимет вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине

Сийярто заявил, что поднимет вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Венгрия поднимет на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе вопрос о принудительной мобилизации на Украине, в ходе которой был до смерти забит закарпатский венгр, и попросит европейских коллег высказать свое отношение к этому, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина вышла на новый уровень, забив до смерти венгра во время принудительной мобилизации. Я подниму этот вопрос сегодня в Брюсселе. Каждый должен четко высказаться о том, считает ли приемлемой практику принудительной мобилизации на Украине, что в нормальном должно было бы возмутить весь мир", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
"Примем Украину". Орбан выступил с неожиданным обращением к ЕС
12 июля, 20:46
Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Киеве озвучили мрачный прогноз для Зеленского
Вчера, 01:06
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде
10 июля, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВенгрияБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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