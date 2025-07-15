https://ria.ru/20250715/sitnikov--2029321580.html

Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра

Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра - РИА Новости, 15.07.2025

Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра

Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел установочное совещание по созданию в регионе эндокринологического центра, сообщила пресс-служба областной... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:44:00+03:00

2025-07-15T19:44:00+03:00

2025-07-15T19:44:00+03:00

костромская область

костромская область

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КОСТРОМА, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел установочное совещание по созданию в регионе эндокринологического центра, сообщила пресс-служба областной администрации. Ситников договорился о поддержке создания в регионе эндокринологического центра в ходе личной встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Основной задачей центра станет координация медпомощи пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными патологиями. Эндокринологический центр будет создан на базе областной клинической больницы. В ходе установочного совещания по созданию эндокринологического центра во вторник директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин доложил, что медико-техническое задание уже готово. Он рассказал, что для работы центра будут подготовлены и набраны дополнительные кадры. На базе учреждения планируется сформировать расширенную инструментально-диагностическую базу, включая оборудование для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Ситников поручил медикам и профильным органам власти исключить дублирование медицинских услуг, которые сегодня могут оказывать в других отделениях областной больницы. Необходимо доработать перечень оборудования, чтобы внедрять новые специализированные методы лечения, которых ранее не было в регионе, подчеркнул глава региона. "Эндокринологический центр не должен стать просто расширенной поликлиникой – важно изменить содержание работы. Нужно усилить центр лечебными методиками, добавить физиотерапию, массажные процедуры. Центр должен стать полноценным учреждением, а не просто диагностическим звеном. Важно продумать всю систему, чтобы пациенты получали реальную помощь", – подчеркнул глава региона. Ситников подчеркнул, что закупку оборудования требуется проводить уже сейчас, до подорожания цен. Он потребовал подготовиться к конкурсным процедурам, чтобы провести торги сразу при поступлении средств. Впоследствии - строго следить за сроками исполнения контракта.

https://ria.ru/20250704/kostroma-2027262080.html

https://ria.ru/20250625/ekonomika-2025465429.html

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костромская область, россия, сергей ситников