Рейтинг@Mail.ru
Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:44 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sitnikov--2029321580.html
Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра
Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра - РИА Новости, 15.07.2025
Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра
Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел установочное совещание по созданию в регионе эндокринологического центра, сообщила пресс-служба областной... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:44:00+03:00
2025-07-15T19:44:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg
КОСТРОМА, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел установочное совещание по созданию в регионе эндокринологического центра, сообщила пресс-служба областной администрации. Ситников договорился о поддержке создания в регионе эндокринологического центра в ходе личной встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Основной задачей центра станет координация медпомощи пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными патологиями. Эндокринологический центр будет создан на базе областной клинической больницы. В ходе установочного совещания по созданию эндокринологического центра во вторник директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин доложил, что медико-техническое задание уже готово. Он рассказал, что для работы центра будут подготовлены и набраны дополнительные кадры. На базе учреждения планируется сформировать расширенную инструментально-диагностическую базу, включая оборудование для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Ситников поручил медикам и профильным органам власти исключить дублирование медицинских услуг, которые сегодня могут оказывать в других отделениях областной больницы. Необходимо доработать перечень оборудования, чтобы внедрять новые специализированные методы лечения, которых ранее не было в регионе, подчеркнул глава региона. "Эндокринологический центр не должен стать просто расширенной поликлиникой – важно изменить содержание работы. Нужно усилить центр лечебными методиками, добавить физиотерапию, массажные процедуры. Центр должен стать полноценным учреждением, а не просто диагностическим звеном. Важно продумать всю систему, чтобы пациенты получали реальную помощь", – подчеркнул глава региона. Ситников подчеркнул, что закупку оборудования требуется проводить уже сейчас, до подорожания цен. Он потребовал подготовиться к конкурсным процедурам, чтобы провести торги сразу при поступлении средств. Впоследствии - строго следить за сроками исполнения контракта.
https://ria.ru/20250704/kostroma-2027262080.html
https://ria.ru/20250625/ekonomika-2025465429.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_b3ec339e427456fadb558a8453f4168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников
Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра

Губернатор Ситников провел совещание по созданию эндокринологического центра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел установочное совещание по созданию в регионе эндокринологического центра, сообщила пресс-служба областной администрации.
Ситников договорился о поддержке создания в регионе эндокринологического центра в ходе личной встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Основной задачей центра станет координация медпомощи пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными патологиями. Эндокринологический центр будет создан на базе областной клинической больницы.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в госпитале ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Ситников встретился с военными, находящимися на долечивании в Костроме
4 июля, 18:00
В ходе установочного совещания по созданию эндокринологического центра во вторник директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин доложил, что медико-техническое задание уже готово. Он рассказал, что для работы центра будут подготовлены и набраны дополнительные кадры. На базе учреждения планируется сформировать расширенную инструментально-диагностическую базу, включая оборудование для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Ситников поручил медикам и профильным органам власти исключить дублирование медицинских услуг, которые сегодня могут оказывать в других отделениях областной больницы. Необходимо доработать перечень оборудования, чтобы внедрять новые специализированные методы лечения, которых ранее не было в регионе, подчеркнул глава региона.
"Эндокринологический центр не должен стать просто расширенной поликлиникой – важно изменить содержание работы. Нужно усилить центр лечебными методиками, добавить физиотерапию, массажные процедуры. Центр должен стать полноценным учреждением, а не просто диагностическим звеном. Важно продумать всю систему, чтобы пациенты получали реальную помощь", – подчеркнул глава региона.
Ситников подчеркнул, что закупку оборудования требуется проводить уже сейчас, до подорожания цен. Он потребовал подготовиться к конкурсным процедурам, чтобы провести торги сразу при поступлении средств. Впоследствии - строго следить за сроками исполнения контракта.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое
25 июня, 23:03
 
Костромская областьКостромская областьРоссияСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала