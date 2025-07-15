https://ria.ru/20250715/sistema-2029191767.html

В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей

В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей - РИА Новости, 15.07.2025

В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей

Ученые Самарского университета имени Королева и Московского авиационного института создали систему расчета параметров для импульсного газового клапана, который... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:16:00+03:00

2025-07-15T11:16:00+03:00

2025-07-15T11:16:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

россия

московский авиационный институт

самарский университет

открытия - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153186/88/1531868893_0:70:1036:653_1920x0_80_0_0_ebf42eef455989e8f29a9d5b49ab3080.jpg

САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева и Московского авиационного института создали систему расчета параметров для импульсного газового клапана, который является одним из важнейших узлов перспективных космических плазменных двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского вуза. "В последние годы все большее количество задач на Земле и в космосе решаются с помощью малых и сверхмалых космических аппаратов, в том числе наноспутников формата "кубсат". При этом многие из этих задач выполняются более эффективно, если космические аппараты оснащены реактивными двигательными установками", - сообщил заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета Георгий Макарьянц. Во всем мире ведутся исследования и разработки двигательных установок для спутников малого и сверхмалого класса, причем в число наиболее перспективных установок входят импульсные плазменные двигатели с газообразным рабочим телом, отмечают ученые. В них газ через специальный импульсный клапан, открывающийся на определенный промежуток времени, поступает в разрядный канал, где при необходимом давлении происходит электрический пробой между электродами. Газ разогревается электрической дугой, ионизируется, превращаясь в плазму, а затем ускоряется в сопле, создавая тягу двигателя. Ученые отмечают, что одним из наиболее сложных узлов такого плазменного двигателя является импульсный газовый клапан - он как "сердце", от него зависит режим работы всей двигательной установки. "В ходе нашего исследования были рассмотрены самые разные аспекты работы такого клапана для создания различных параметров тяги двигателя и показателей расхода газа. Это позволило создать систему расчета параметров как по рабочему давлению, так и по быстродействию, что может использоваться конструкторами при проектировании газового тракта таких клапанов для перспективных плазменных двигателей", - отметил Макарьянц. Разработанную систему расчета параметров успешно проверили во время экспериментов на газовом клапане, созданном в Научно-исследовательском институте прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института. В качестве рабочего тела в экспериментах использовался азот. Такие алгоритмы для расчета параметров клапана помогут создавать более экономичные и легкие космические двигатели для малых космических аппаратов. Это позволит значительно увеличить срок активной службы наноспутников на орбите. Экспериментальное исследование провели при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках всероссийского проекта "Фундаментальные проблемы разработки аэрокосмических транспортных систем и управления в аэрокосмической технике для обеспечения связанности территории РФ". Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном журнале International Review of Aerospace Engineering ("Международный обзор аэрокосмической техники").

https://ria.ru/20250220/raketa-2000278426.html

https://ria.ru/20241212/nauka-1988816827.html

https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, россия, московский авиационный институт, самарский университет, открытия - риа наука