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В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей - РИА Новости, 15.07.2025
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Наука
 
11:16 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sistema-2029191767.html
В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей
В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей - РИА Новости, 15.07.2025
В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей
Ученые Самарского университета имени Королева и Московского авиационного института создали систему расчета параметров для импульсного газового клапана, который... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:16:00+03:00
2025-07-15T11:16:00+03:00
наука
космос - риа наука
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева и Московского авиационного института создали систему расчета параметров для импульсного газового клапана, который является одним из важнейших узлов перспективных космических плазменных двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского вуза. "В последние годы все большее количество задач на Земле и в космосе решаются с помощью малых и сверхмалых космических аппаратов, в том числе наноспутников формата "кубсат". При этом многие из этих задач выполняются более эффективно, если космические аппараты оснащены реактивными двигательными установками", - сообщил заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета Георгий Макарьянц. Во всем мире ведутся исследования и разработки двигательных установок для спутников малого и сверхмалого класса, причем в число наиболее перспективных установок входят импульсные плазменные двигатели с газообразным рабочим телом, отмечают ученые. В них газ через специальный импульсный клапан, открывающийся на определенный промежуток времени, поступает в разрядный канал, где при необходимом давлении происходит электрический пробой между электродами. Газ разогревается электрической дугой, ионизируется, превращаясь в плазму, а затем ускоряется в сопле, создавая тягу двигателя. Ученые отмечают, что одним из наиболее сложных узлов такого плазменного двигателя является импульсный газовый клапан - он как "сердце", от него зависит режим работы всей двигательной установки. "В ходе нашего исследования были рассмотрены самые разные аспекты работы такого клапана для создания различных параметров тяги двигателя и показателей расхода газа. Это позволило создать систему расчета параметров как по рабочему давлению, так и по быстродействию, что может использоваться конструкторами при проектировании газового тракта таких клапанов для перспективных плазменных двигателей", - отметил Макарьянц. Разработанную систему расчета параметров успешно проверили во время экспериментов на газовом клапане, созданном в Научно-исследовательском институте прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института. В качестве рабочего тела в экспериментах использовался азот. Такие алгоритмы для расчета параметров клапана помогут создавать более экономичные и легкие космические двигатели для малых космических аппаратов. Это позволит значительно увеличить срок активной службы наноспутников на орбите. Экспериментальное исследование провели при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках всероссийского проекта "Фундаментальные проблемы разработки аэрокосмических транспортных систем и управления в аэрокосмической технике для обеспечения связанности территории РФ". Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном журнале International Review of Aerospace Engineering ("Международный обзор аэрокосмической техники").
https://ria.ru/20250220/raketa-2000278426.html
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космос - риа наука, земля, россия, московский авиационный институт, самарский университет, открытия - риа наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Московский авиационный институт, Самарский университет, Открытия - РИА Наука
В России создали систему расчета параметров для узлов плазменных двигателей

Ученые в РФ создали систему расчета параметров для импульсного газового клапана

© Фото : Самарский университетСамарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Самарский университет
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Архивное фото
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева и Московского авиационного института создали систему расчета параметров для импульсного газового клапана, который является одним из важнейших узлов перспективных космических плазменных двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского вуза.
"В последние годы все большее количество задач на Земле и в космосе решаются с помощью малых и сверхмалых космических аппаратов, в том числе наноспутников формата "кубсат". При этом многие из этих задач выполняются более эффективно, если космические аппараты оснащены реактивными двигательными установками", - сообщил заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета Георгий Макарьянц.
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Во всем мире ведутся исследования и разработки двигательных установок для спутников малого и сверхмалого класса, причем в число наиболее перспективных установок входят импульсные плазменные двигатели с газообразным рабочим телом, отмечают ученые. В них газ через специальный импульсный клапан, открывающийся на определенный промежуток времени, поступает в разрядный канал, где при необходимом давлении происходит электрический пробой между электродами. Газ разогревается электрической дугой, ионизируется, превращаясь в плазму, а затем ускоряется в сопле, создавая тягу двигателя.
Ученые отмечают, что одним из наиболее сложных узлов такого плазменного двигателя является импульсный газовый клапан - он как "сердце", от него зависит режим работы всей двигательной установки.
"В ходе нашего исследования были рассмотрены самые разные аспекты работы такого клапана для создания различных параметров тяги двигателя и показателей расхода газа. Это позволило создать систему расчета параметров как по рабочему давлению, так и по быстродействию, что может использоваться конструкторами при проектировании газового тракта таких клапанов для перспективных плазменных двигателей", - отметил Макарьянц.
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Разработанную систему расчета параметров успешно проверили во время экспериментов на газовом клапане, созданном в Научно-исследовательском институте прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института. В качестве рабочего тела в экспериментах использовался азот. Такие алгоритмы для расчета параметров клапана помогут создавать более экономичные и легкие космические двигатели для малых космических аппаратов. Это позволит значительно увеличить срок активной службы наноспутников на орбите.
Экспериментальное исследование провели при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках всероссийского проекта "Фундаментальные проблемы разработки аэрокосмических транспортных систем и управления в аэрокосмической технике для обеспечения связанности территории РФ". Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном журнале International Review of Aerospace Engineering ("Международный обзор аэрокосмической техники").
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