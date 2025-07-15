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Песков: Москва пока не получает сигналов по срокам новой встречи с Киевом

Песков: Москва пока не получает сигналов по срокам новой встречи с Киевом - РИА Новости, 15.07.2025

Песков: Москва пока не получает сигналов по срокам новой встречи с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. "Я еще раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда (переговоров с Украиной - ред.). И трудно сказать, с чем это связано. Мы готовы продолжать диалог", - сказал Песков журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

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