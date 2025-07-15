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Шувалов: Проекты АО "Аммоний" - вклад в технологическое лидерство страны - РИА Новости, 15.07.2025
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18:16 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/shuvalov-2029306361.html
Шувалов: Проекты АО "Аммоний" - вклад в технологическое лидерство страны
Шувалов: Проекты АО "Аммоний" - вклад в технологическое лидерство страны - РИА Новости, 15.07.2025
Шувалов: Проекты АО "Аммоний" - вклад в технологическое лидерство страны
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочего визита в Татарстан ознакомился с новыми производственными линиями, открытыми на химкомплексе АО "Аммоний",... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:16:00+03:00
2025-07-15T18:16:00+03:00
экономика
россия
игорь шувалов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочего визита в Татарстан ознакомился с новыми производственными линиями, открытыми на химкомплексе АО "Аммоний", сообщает пресс-служба института развития. АО "Аммоний" — один из крупнейших производителей азотных удобрений в Европе. С 2020 года входит в ГК "Азот". Ежегодно выпускает более миллиона тонн удобрений, включая аммиак, карбамид, азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамидо-аммиачную смесь и метанол. За последние три года на предприятии начали выпуск реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, жидкой углекислоты и карбамидо-аммиачной смеси КАС-32, а также создали цифровую платформу на базе ИИ для оценки полей и прогнозирования урожая. "Запуск новых линий производства — это не просто достижения отдельной компании. Каждый проект, реализованный на отечественной площадке, — это вклад в импортозамещение и укрепление промышленного потенциала страны. Такие проекты, как "Аммоний", формируют уверенность в том, что Россия успешно реализует курс на технологическое лидерство и устойчивое экономическое развитие", — приводится в сообщении комментарий Шувалова. Как сообщил генеральный директор АО "Аммоний" Дмитрий Макаров, на предприятии внедряются передовые технологии энергосбережения. Так, во время строительства завода "Аммоний" на базе Новоменделеевского химкомбината была значительно модернизирована система водоотведения и реализована бесстоковая схема. Три с половиной миллиона кубометров воды возвращается в технологию с собственных очистных сооружений, что составляет более 40% от общего водопотребления предприятия. Сохранению энергоресурсов способствует и использование на производстве газотурбинной установки. Совместная выработка электроэнергии и пара позволяет достичь КПД до 70%. С 2022 года "Аммоний" реализует в Менделеевском районе программу #химияродногогорода. Она включает в себя развитие трех кластеров: туристического, комфортной городской среды и образования. Одним из объектов кластера образования стал химико-технологический лицей "Потомки Менделеева", где проведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование, созданы лаборатории. Председатель ВЭБ.РФ также ознакомился с работой Центра детских компетенций "Менделеевская Долина". На базе центра открыта первая в республике Малая Академия наук. В целом, за последние 3 года в развитие района АО "Аммоний" инвестировал более миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024367750.html
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экономика, россия, игорь шувалов
Экономика, Россия, Игорь Шувалов
Шувалов: Проекты АО "Аммоний" - вклад в технологическое лидерство страны

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов ознакомился с производством на АО "Аммоний"

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на АО "Аммоний"
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на АО Аммоний - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на АО "Аммоний"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочего визита в Татарстан ознакомился с новыми производственными линиями, открытыми на химкомплексе АО "Аммоний", сообщает пресс-служба института развития.
АО "Аммоний" — один из крупнейших производителей азотных удобрений в Европе. С 2020 года входит в ГК "Азот". Ежегодно выпускает более миллиона тонн удобрений, включая аммиак, карбамид, азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамидо-аммиачную смесь и метанол. За последние три года на предприятии начали выпуск реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, жидкой углекислоты и карбамидо-аммиачной смеси КАС-32, а также создали цифровую платформу на базе ИИ для оценки полей и прогнозирования урожая.
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"Запуск новых линий производства — это не просто достижения отдельной компании. Каждый проект, реализованный на отечественной площадке, — это вклад в импортозамещение и укрепление промышленного потенциала страны. Такие проекты, как "Аммоний", формируют уверенность в том, что Россия успешно реализует курс на технологическое лидерство и устойчивое экономическое развитие", — приводится в сообщении комментарий Шувалова.
Как сообщил генеральный директор АО "Аммоний" Дмитрий Макаров, на предприятии внедряются передовые технологии энергосбережения. Так, во время строительства завода "Аммоний" на базе Новоменделеевского химкомбината была значительно модернизирована система водоотведения и реализована бесстоковая схема. Три с половиной миллиона кубометров воды возвращается в технологию с собственных очистных сооружений, что составляет более 40% от общего водопотребления предприятия.
Сохранению энергоресурсов способствует и использование на производстве газотурбинной установки. Совместная выработка электроэнергии и пара позволяет достичь КПД до 70%.
С 2022 года "Аммоний" реализует в Менделеевском районе программу #химияродногогорода. Она включает в себя развитие трех кластеров: туристического, комфортной городской среды и образования. Одним из объектов кластера образования стал химико-технологический лицей "Потомки Менделеева", где проведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование, созданы лаборатории.
Председатель ВЭБ.РФ также ознакомился с работой Центра детских компетенций "Менделеевская Долина". На базе центра открыта первая в республике Малая Академия наук.
В целом, за последние 3 года в развитие района АО "Аммоний" инвестировал более миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ЭкономикаРоссияИгорь Шувалов
 
 
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