Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьера Украины
Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста украинского премьера
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале.
Заявление подписано 15 июля в адрес Верховной рады. Под фотографией своего заявления он поблагодарил всю команду за работу.
Позже спикер Рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что заявление Шмыгаля поступило в парламент.
"Заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании", - написал он.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский 14 июля заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
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