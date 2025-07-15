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Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьера Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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15:35 15.07.2025 (обновлено: 18:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/shmygal-2029262125.html
Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьера Украины
Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьера Украины - РИА Новости, 15.07.2025
Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьера Украины
Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:35:00+03:00
2025-07-15T18:00:00+03:00
украина
в мире
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале.Заявление подписано 15 июля в адрес Верховной рады. Под фотографией своего заявления он поблагодарил всю команду за работу.Позже спикер Рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что заявление Шмыгаля поступило в парламент."Заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании", - написал он.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский 14 июля заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, в мире, денис шмыгаль, верховная рада украины, владимир зеленский
Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Шмыгаль опубликовал заявление об отставке с поста премьера Украины

Шмыгаль опубликовал заявление о своей отставке с поста украинского премьера

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины, его он опубликовал в своем Telegram-канале.
Заявление подписано 15 июля в адрес Верховной рады. Под фотографией своего заявления он поблагодарил всю команду за работу.
Позже спикер Рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что заявление Шмыгаля поступило в парламент.
"Заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании", - написал он.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский 14 июля заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины
14:20
 
УкраинаВ миреДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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