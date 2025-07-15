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Экс-нардеп: Шмыгаль во главе Минобороны ничего не изменит в переговорах - РИА Новости, 15.07.2025
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11:23 15.07.2025 (обновлено: 11:35 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/shmygal-2029194525.html
Экс-нардеп: Шмыгаль во главе Минобороны ничего не изменит в переговорах
Экс-нардеп: Шмыгаль во главе Минобороны ничего не изменит в переговорах - РИА Новости, 15.07.2025
Экс-нардеп: Шмыгаль во главе Минобороны ничего не изменит в переговорах
Если премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны страны, его назначат и главой делегации Украины на переговорах с Россией, но в самих... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:23:00+03:00
2025-07-15T11:35:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
денис шмыгаль
владимир зеленский
владимир олейник
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Если премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны страны, его назначат и главой делегации Украины на переговорах с Россией, но в самих переговорах от этого ничего не поменяется, кроме того, что Шмыгаль будет в костюме, сообщил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. В понедельник Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. "Безусловно. Дело в том, что Умеров как министр обороны возглавляет делегацию... Россия уже не раз напоминала и Турция, что они готовы к третьему раунду, а Украина тянет с этим. Значит, минимум можно предположить, что по должности будет занимать Шмыгаль. если он будет утвержден министром обороны... Ничего не поменяется. Поменяется что? Что Шмыгаль, понятно, по национальности украинец, а Умеров татарин, и все. Там еще какие-то есть различия в внешнем виде. Думаю, что приедет в костюме. Все-таки Шмыгаль ходит в костюмах", - сказал Олейник. При этом он отметил, что Украина может как повысить уровень участия в переговорах, так и понизить, или вообще начать игнорировать переговорный процесс. "Они получают директивы каждый раз на переговоры. Вот последняя была директива Зеленского - никаких вопросов по территориям, "буду только решать, и точка". Вот им рассказывают, что они должны сказать. Если они выйдут за рамки, а Шмыгаль очень дисциплинированный. Мы же видели, мы его не слышали практически как премьера, то, понятно, что будет наказание", - заключил Олейник. Представители Украины в общении с западными лидерами часто пренебрегают этикетом и появляются на встречах в военной форме вместо деловых костюмов. Так, например, президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт. На первых переговорах России и Украины в Стамбуле, которые прошли 2 июня, часть украинской делегации также была одета в военную форму, остальные - в костюмы. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html
https://ria.ru/20250715/sviridenko-2029178041.html
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029138395.html
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в мире, украина, россия, турция, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир олейник, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Турция, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины
Экс-нардеп: Шмыгаль во главе Минобороны ничего не изменит в переговорах

Олейник: Шмыгаль во главе Минобороны ничего не изменит в переговорах с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Если премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны страны, его назначат и главой делегации Украины на переговорах с Россией, но в самих переговорах от этого ничего не поменяется, кроме того, что Шмыгаль будет в костюме, сообщил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
В понедельник Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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27 июня, 08:00
"Безусловно. Дело в том, что Умеров как министр обороны возглавляет делегацию... Россия уже не раз напоминала и Турция, что они готовы к третьему раунду, а Украина тянет с этим. Значит, минимум можно предположить, что по должности будет занимать Шмыгаль. если он будет утвержден министром обороны... Ничего не поменяется. Поменяется что? Что Шмыгаль, понятно, по национальности украинец, а Умеров татарин, и все. Там еще какие-то есть различия в внешнем виде. Думаю, что приедет в костюме. Все-таки Шмыгаль ходит в костюмах", - сказал Олейник.
При этом он отметил, что Украина может как повысить уровень участия в переговорах, так и понизить, или вообще начать игнорировать переговорный процесс.
"Они получают директивы каждый раз на переговоры. Вот последняя была директива Зеленского - никаких вопросов по территориям, "буду только решать, и точка". Вот им рассказывают, что они должны сказать. Если они выйдут за рамки, а Шмыгаль очень дисциплинированный. Мы же видели, мы его не слышали практически как премьера, то, понятно, что будет наказание", - заключил Олейник.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Свириденко будет ручным премьером для Зеленского, заявил экс-депутат Рады
10:28
Представители Украины в общении с западными лидерами часто пренебрегают этикетом и появляются на встречах в военной форме вместо деловых костюмов. Так, например, президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
На первых переговорах России и Украины в Стамбуле, которые прошли 2 июня, часть украинской делегации также была одета в военную форму, остальные - в костюмы.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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03:31
 
В миреУкраинаРоссияТурцияДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВерховная Рада Украины
 
 
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