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В Болгарии загадочный объект упал во двор дома - РИА Новости, 15.07.2025
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14:48 15.07.2025 (обновлено: 14:49 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/shar-2029251991.html
В Болгарии загадочный объект упал во двор дома
В Болгарии загадочный объект упал во двор дома - РИА Новости, 15.07.2025
В Болгарии загадочный объект упал во двор дома
Странный красный шар неизвестного происхождения обнаружил житель во дворе своего дома в городе Якоруда на юго-западе Болгарии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Странный красный шар неизвестного происхождения обнаружил житель во дворе своего дома в городе Якоруда на юго-западе Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Владелец участка в Якоруде (Благоевградская область) Кязим Мрыцов сообщил, что упавший с неба красный шар "бурлил слизью". По его словам, в воздухе ощущался запах металла и кислоты. "И этот шар пытался поджечь траву. Я взял шланг, полил водой, и он исчез - ничего не осталось, его словно смыло. Следов не осталось, только там, где горело, и вода покраснела, как ржавчина", - сказал телеканалу Мрыцов. Образцы грунта с места происшествия отправлены на экспертизу в Горно-геологический университет в Софии. Результаты исследования покажут, что именно содержалось в шаре. Также глава общины Якоруда Мехмед Ваклев подтвердил агентству БТА, что объект упал с неба. Фотография неизвестного красного шара в Якоруде была опубликована в социальных сетях и быстро набрала популярность.
https://ria.ru/20250628/shar-2025962009.html
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В Болгарии загадочный объект упал во двор дома

Загадочный красный объект упал во двор дома в Болгарии, образцы проверят

© Фото : Болгарское национальное телевидениеНеизвестный объект во дворе дома в Якоруде
Неизвестный объект во дворе дома в Якоруде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Болгарское национальное телевидение
Неизвестный объект во дворе дома в Якоруде
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Странный красный шар неизвестного происхождения обнаружил житель во дворе своего дома в городе Якоруда на юго-западе Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Владелец участка в Якоруде (Благоевградская область) Кязим Мрыцов сообщил, что упавший с неба красный шар "бурлил слизью". По его словам, в воздухе ощущался запах металла и кислоты.
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"И этот шар пытался поджечь траву. Я взял шланг, полил водой, и он исчез - ничего не осталось, его словно смыло. Следов не осталось, только там, где горело, и вода покраснела, как ржавчина", - сказал телеканалу Мрыцов.
Образцы грунта с места происшествия отправлены на экспертизу в Горно-геологический университет в Софии. Результаты исследования покажут, что именно содержалось в шаре.
Также глава общины Якоруда Мехмед Ваклев подтвердил агентству БТА, что объект упал с неба.
Фотография неизвестного красного шара в Якоруде была опубликована в социальных сетях и быстро набрала популярность.
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