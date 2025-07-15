https://ria.ru/20250715/shar-2029251991.html

В Болгарии загадочный объект упал во двор дома

В Болгарии загадочный объект упал во двор дома - РИА Новости, 15.07.2025

В Болгарии загадочный объект упал во двор дома

Странный красный шар неизвестного происхождения обнаружил житель во дворе своего дома в городе Якоруда на юго-западе Болгарии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Странный красный шар неизвестного происхождения обнаружил житель во дворе своего дома в городе Якоруда на юго-западе Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Владелец участка в Якоруде (Благоевградская область) Кязим Мрыцов сообщил, что упавший с неба красный шар "бурлил слизью". По его словам, в воздухе ощущался запах металла и кислоты. "И этот шар пытался поджечь траву. Я взял шланг, полил водой, и он исчез - ничего не осталось, его словно смыло. Следов не осталось, только там, где горело, и вода покраснела, как ржавчина", - сказал телеканалу Мрыцов. Образцы грунта с места происшествия отправлены на экспертизу в Горно-геологический университет в Софии. Результаты исследования покажут, что именно содержалось в шаре. Также глава общины Якоруда Мехмед Ваклев подтвердил агентству БТА, что объект упал с неба. Фотография неизвестного красного шара в Якоруде была опубликована в социальных сетях и быстро набрала популярность.

https://ria.ru/20250628/shar-2025962009.html

https://ria.ru/20201124/obelisk-1586157964.html

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