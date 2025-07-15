Рейтинг@Mail.ru
Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/saygaki-2029286564.html
Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги
Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги - РИА Новости, 15.07.2025
Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги
Популяцию волго-уральских сайгаков, от миграции которых с территории соседнего Казахстана пострадали фермеры Саратовской области, решено исключить из Красной... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:11:00+03:00
2025-07-15T17:11:00+03:00
россия
саратовская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020960975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_461655b9eedfe632d109d46b7391aa1c.jpg
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Популяцию волго-уральских сайгаков, от миграции которых с территории соседнего Казахстана пострадали фермеры Саратовской области, решено исключить из Красной книги России, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и выплатят компенсации аграриям. Министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов отмечал, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков, а в этом году наблюдалось "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, фермеры, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона. Гаврилов уточнил, что Саратовская область предлагает исключить сайгака из Красной книги России. Позднее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что губернатор направил соответствующее письмо в Минприроды РФ. "В этом году для решения проблемы правительство Саратовской области обратилось в Минприроды РФ с просьбой об исключении многочисленной волго-уральской популяции сайгаков из Красной книги РФ. Этот вопрос был рассмотрен в июле текущего года на заседании специализированной экспертной комиссии Минприроды России, которая приняла решение исключить указанную популяцию сайгака из Красной книги РФ. При этом под охраной остается популяция сайгака северо-западного Прикаспия, постоянно проживающая на территории России. Учитывая решение комиссии Минприроды РФ, аналогичное решение принято и на заседании межведомственной комиссии по ведению Красной книги Саратовской области", - говорится в Telegram-канале регионального минприроды. Уточняется, что в настоящее время ведомство готовит необходимые изменения в нормативные правовые акты, касающиеся перечня животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области. "Выведение волго-уральских сайгаков из Красной книги позволит в дальнейшем регулировать их численность до определённого количества", - добавили в министерстве. Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Министерство экологии Казахстана в июне сообщило, что численность сайгаков в стране достигла рекордных 3,9 миллиона особей, что почти втрое превышает исторический максимум 1974 года, когда популяция составляла 1,2 миллиона. Минэкологии Казахстана заявило, что проведет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резким ростом их популяции и ущербом сельскохозяйственным угодьям.
https://ria.ru/20250715/moskva-2029232676.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Нашествие" сайгаков в Саратовской области
"Нашествие" сайгаков наблюдается в Саратовской области, в этом году из Казахстана в регион "мигрировали" около 1 млн особей. На фоне происходящего власти области предложили исключить сайгака из Красной книги России.
2025-07-15T17:11
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020960975_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3555b9c1357a3e9f1b18e8b54644e7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саратовская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Саратовская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги

Популяцию волго-уральских сайгаков решили исключить из Красной книги России

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Популяцию волго-уральских сайгаков, от миграции которых с территории соседнего Казахстана пострадали фермеры Саратовской области, решено исключить из Красной книги России, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и выплатят компенсации аграриям. Министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов отмечал, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков, а в этом году наблюдалось "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, фермеры, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона. Гаврилов уточнил, что Саратовская область предлагает исключить сайгака из Красной книги России. Позднее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что губернатор направил соответствующее письмо в Минприроды РФ.
"В этом году для решения проблемы правительство Саратовской области обратилось в Минприроды РФ с просьбой об исключении многочисленной волго-уральской популяции сайгаков из Красной книги РФ. Этот вопрос был рассмотрен в июле текущего года на заседании специализированной экспертной комиссии Минприроды России, которая приняла решение исключить указанную популяцию сайгака из Красной книги РФ. При этом под охраной остается популяция сайгака северо-западного Прикаспия, постоянно проживающая на территории России. Учитывая решение комиссии Минприроды РФ, аналогичное решение принято и на заседании межведомственной комиссии по ведению Красной книги Саратовской области", - говорится в Telegram-канале регионального минприроды.
Уточняется, что в настоящее время ведомство готовит необходимые изменения в нормативные правовые акты, касающиеся перечня животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области.
"Выведение волго-уральских сайгаков из Красной книги позволит в дальнейшем регулировать их численность до определённого количества", - добавили в министерстве.
Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Министерство экологии Казахстана в июне сообщило, что численность сайгаков в стране достигла рекордных 3,9 миллиона особей, что почти втрое превышает исторический максимум 1974 года, когда популяция составляла 1,2 миллиона. Минэкологии Казахстана заявило, что проведет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резким ростом их популяции и ущербом сельскохозяйственным угодьям.
Сокол чеглок - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки
14:01
 
РоссияСаратовская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала