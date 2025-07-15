https://ria.ru/20250715/saygaki-2029286564.html

Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги

Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги - РИА Новости, 15.07.2025

Волго-уральских сайгаков исключат из Красной книги

Популяцию волго-уральских сайгаков, от миграции которых с территории соседнего Казахстана пострадали фермеры Саратовской области, решено исключить из Красной... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:11:00+03:00

2025-07-15T17:11:00+03:00

2025-07-15T17:11:00+03:00

россия

саратовская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Популяцию волго-уральских сайгаков, от миграции которых с территории соседнего Казахстана пострадали фермеры Саратовской области, решено исключить из Красной книги России, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и выплатят компенсации аграриям. Министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов отмечал, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков, а в этом году наблюдалось "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, фермеры, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона. Гаврилов уточнил, что Саратовская область предлагает исключить сайгака из Красной книги России. Позднее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что губернатор направил соответствующее письмо в Минприроды РФ. "В этом году для решения проблемы правительство Саратовской области обратилось в Минприроды РФ с просьбой об исключении многочисленной волго-уральской популяции сайгаков из Красной книги РФ. Этот вопрос был рассмотрен в июле текущего года на заседании специализированной экспертной комиссии Минприроды России, которая приняла решение исключить указанную популяцию сайгака из Красной книги РФ. При этом под охраной остается популяция сайгака северо-западного Прикаспия, постоянно проживающая на территории России. Учитывая решение комиссии Минприроды РФ, аналогичное решение принято и на заседании межведомственной комиссии по ведению Красной книги Саратовской области", - говорится в Telegram-канале регионального минприроды. Уточняется, что в настоящее время ведомство готовит необходимые изменения в нормативные правовые акты, касающиеся перечня животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области. "Выведение волго-уральских сайгаков из Красной книги позволит в дальнейшем регулировать их численность до определённого количества", - добавили в министерстве. Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Министерство экологии Казахстана в июне сообщило, что численность сайгаков в стране достигла рекордных 3,9 миллиона особей, что почти втрое превышает исторический максимум 1974 года, когда популяция составляла 1,2 миллиона. Минэкологии Казахстана заявило, что проведет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резким ростом их популяции и ущербом сельскохозяйственным угодьям.

https://ria.ru/20250715/moskva-2029232676.html

россия

саратовская область

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"Нашествие" сайгаков в Саратовской области "Нашествие" сайгаков наблюдается в Саратовской области, в этом году из Казахстана в регион "мигрировали" около 1 млн особей. На фоне происходящего власти области предложили исключить сайгака из Красной книги России. 2025-07-15T17:11 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саратовская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)