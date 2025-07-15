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Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду

Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду - РИА Новости, 15.07.2025

Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду

Обсуждение 18-го пакета санкций против РФ перешло на технический уровень, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выразив надежду, что он будет... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:44:00+03:00

2025-07-15T19:44:00+03:00

2025-07-15T19:44:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обсуждение 18-го пакета санкций против РФ перешло на технический уровень, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выразив надежду, что он будет согласован в среду. "Завтра состоится обсуждение (пакета санкций – ред.) на техническом уровне. Я настроена оптимистично и надеюсь, что мы примем решение завтра", - сказала она журналистам. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029249937.html

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