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Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду - РИА Новости, 15.07.2025
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19:44 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029321456.html
Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду
Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду - РИА Новости, 15.07.2025
Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду
Обсуждение 18-го пакета санкций против РФ перешло на технический уровень, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выразив надежду, что он будет... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:44:00+03:00
2025-07-15T19:44:00+03:00
экономика
россия
словакия
кайя каллас
в мире
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обсуждение 18-го пакета санкций против РФ перешло на технический уровень, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выразив надежду, что он будет согласован в среду. "Завтра состоится обсуждение (пакета санкций – ред.) на техническом уровне. Я настроена оптимистично и надеюсь, что мы примем решение завтра", - сказала она журналистам. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029249937.html
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экономика, россия, словакия, кайя каллас, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Словакия, Кайя Каллас, В мире, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Каллас надеется на принятие новых санкций против России в среду

Каллас надеется, что 18-й пакет санкций против РФ примут в среду после неудачи

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обсуждение 18-го пакета санкций против РФ перешло на технический уровень, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выразив надежду, что он будет согласован в среду.
«
"Завтра состоится обсуждение (пакета санкций – ред.) на техническом уровне. Я настроена оптимистично и надеюсь, что мы примем решение завтра", - сказала она журналистам.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
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Вчера, 14:43
 
ЭкономикаРоссияСловакияКайя КалласВ миреЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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