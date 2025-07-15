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Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян - РИА Новости, 15.07.2025
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12:27 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029208887.html
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян - РИА Новости, 15.07.2025
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций против 22 россиян. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:27:00+03:00
2025-07-15T12:27:00+03:00
россия
брюссель
европа
жан-ноэль барро
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций против 22 россиян. "Сегодня утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на территорию Европы, а также заморозку активов в отношении шести российских судей... 16 российских физлиц", - сказал он журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Кроме того, Барро сообщил о санкциях в отношении семи граждан Молдавии за "операции по дестабилизации в пользу России" и трех главарей гаитянских банд. Министр не уточнил природу санкций, о которых идет речь. Он также напомнил, что во вторник может быть согласован 18-й "пакет массивных санкций" против России, связанный с украинским конфликтом. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. Она также заявила, что надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029166851.html
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россия, брюссель, европа, жан-ноэль барро, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Брюссель, Европа, Жан-Ноэль Барро, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Франции заявил о согласовании санкций против 22 россиян

Глава МИД Франции Барро сообщил о согласовании новых санкций против 22 россиян

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций против 22 россиян.
"Сегодня утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на территорию Европы, а также заморозку активов в отношении шести российских судей... 16 российских физлиц", - сказал он журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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Каллас рассказала, когда ЕС может согласовать новые санкции против России
09:29
Кроме того, Барро сообщил о санкциях в отношении семи граждан Молдавии за "операции по дестабилизации в пользу России" и трех главарей гаитянских банд. Министр не уточнил природу санкций, о которых идет речь.
Он также напомнил, что во вторник может быть согласован 18-й "пакет массивных санкций" против России, связанный с украинским конфликтом.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. Она также заявила, что надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях
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РоссияБрюссельЕвропаЖан-Ноэль БарроКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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